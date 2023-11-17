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    • Родригао ответил, допускает ли трансфер из «Зенита» в «Спартак»

    Родригао ответил, допускает ли трансфер из «Зенита» в «Спартак»

    Защитника «Зенита» Родригао спросили про потенциальный трансфер в «Спартак».

    – Допускаешь, что когда-то будешь играть в «Спартаке»?

    – Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените».

    • «Зенит» купил 28-летнего бразильца у «Сочи» в 2022 году за 3,5 миллиона евро.
    • Сейчас Родригао стоит 6 миллионов.
    • В сезоне РПЛ у него 7 матчей.

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    Источник: Sport24

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    17.11.2023 22:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5433

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Свинарня это антинародная секта. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      rac531 8 часов назад

      Мбаппе хитро ответил на вопрос о своем будущем в «СПАРТАКЕ»
      Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ловко ушел от ответа на неудобный вопрос.

      24-летнего футболиста спросили о его будущем в парижском клубе.
      «Вам нужно приехать на базу «ПСЖ», и я отвечу на ваш вопрос. На ближайшую неделю все внимание – на сборную»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1009

      The only one 11 часов назад

      Я думаю только о «Зените»- брехун. А в голове; Я думаю только о «бабках»

      0
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      Рейтинг: +19598

      paracetamol 17 часов назад

      Посмеялись все наверно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK 20 часов назад

      На ферму никто нормальный не идет! Вот Соболь перешел из Самары и он нормальный? Где всегда визг,нытье,попрошайничество и сговор с судьями! Вечное место в серединке таблицы несмотря на все эти потуги! А тренеры какие? Клоун на клоуне и клоуном погоняет ! Это не клуб а шапито чудное спартак чёк )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > VPERDIV SPARTAK 19 часов назад

      Клон. поменяй методичку, или на большее мозгов не хватает. Вы как попугаи одно и тоже чирикаете

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Avitaminoz 20 часов назад

      Ой, напомните кто там недавно так же говорил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > Avitaminoz 20 часов назад

      Видать серьезно его Шамар приложил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3111

      волчарик > шахта Заполярная 20 часов назад

      Кто кому приложил вопрос спорный,да и не важен в футболе.Но Родригао играет,а Шамар даже Спартаку не нужен.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > волчарик 19 часов назад

      Спорного тут ни чего нет, а Шамар в аренде если чего.

      1
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      Рейтинг: +3111

      волчарик > шахта Заполярная 19 часов назад

      Прочитайте еще раз и задумайтесь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > шахта Заполярная 8 часов назад

      сплавили от греха подальше "Шмарова" ))))

      0
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