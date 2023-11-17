Свинарня это антинародная секта. Гыгыгы
Защитника «Зенита» Родригао спросили про потенциальный трансфер в «Спартак».
– Допускаешь, что когда-то будешь играть в «Спартаке»?
– Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените».
Защитника «Зенита» Родригао спросили про потенциальный трансфер в «Спартак».
– Допускаешь, что когда-то будешь играть в «Спартаке»?
– Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените».
Свинарня это антинародная секта. Гыгыгы
Мбаппе хитро ответил на вопрос о своем будущем в «СПАРТАКЕ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ловко ушел от ответа на неудобный вопрос.
24-летнего футболиста спросили о его будущем в парижском клубе.
«Вам нужно приехать на базу «ПСЖ», и я отвечу на ваш вопрос. На ближайшую неделю все внимание – на сборную»
Я думаю только о «Зените»- брехун. А в голове; Я думаю только о «бабках»
Посмеялись все наверно!
На ферму никто нормальный не идет! Вот Соболь перешел из Самары и он нормальный? Где всегда визг,нытье,попрошайничество и сговор с судьями! Вечное место в серединке таблицы несмотря на все эти потуги! А тренеры какие? Клоун на клоуне и клоуном погоняет ! Это не клуб а шапито чудное спартак чёк )
Клон. поменяй методичку, или на большее мозгов не хватает. Вы как попугаи одно и тоже чирикаете
Ой, напомните кто там недавно так же говорил?
Видать серьезно его Шамар приложил.
Кто кому приложил вопрос спорный,да и не важен в футболе.Но Родригао играет,а Шамар даже Спартаку не нужен.
Спорного тут ни чего нет, а Шамар в аренде если чего.
Прочитайте еще раз и задумайтесь.