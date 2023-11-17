Определен игрок октября в Бундеслиге – он не из «Баварии»

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Футбол ЧЕ Квл 22:45
Дания - Словения
Обе Забьют Да
Кфф 2,37
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Бундеслига в соцсетях назвала лучшего футболиста октября.
Им признан полузащитник «Байера» Флориан Вирц.
- У 20-летнего Вирца в сезоне Бундеслиги 11 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
- Он стоит 85 миллионов евро.
- Вирц интересен «Ливерпулю».