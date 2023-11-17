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    Определен игрок октября в Бундеслиге – он не из «Баварии»

    Бундеслига в соцсетях назвала лучшего футболиста октября.

    Им признан полузащитник «Байера» Флориан Вирц.

    • У 20-летнего Вирца в сезоне Бундеслиги 11 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
    • Он стоит 85 миллионов евро.
    • Вирц интересен «Ливерпулю».

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2023 20:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      hdidneld 20 часов назад

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