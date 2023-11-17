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    Семак назвал главный залог титулов «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину побед клуба в последние годы.

    «Это, безусловно, тяжeлый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов – именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях», – сказал тренер.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • Он привел команду к 5 чемпионствам подряд.
    • В этом году «Зенит» заработал 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2023 17:29
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2068

      Айболид 19 часов назад

      Вот 71-й дебил дебилом , но ботов для самоплюсования себе высрать догадался .
      Однако .

      1
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      Рейтинг: +3111

      волчарик 20 часов назад

      И снова Москве Газпром покоя не дает.А я спрошу по другому-почему Лукойл не в Воронеже,ВТБ не в Ростове,а РЖД не в Самаре?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +989

      timon2401 > волчарик 19 часов назад

      речь о другом)) о заслугах игроков Зенита и соответственно куда уж без тренерского "гения" Семака(увы в Уфе не доконца раскрылся) ...и где был Зенит без газпрома??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2068

      Айболид > timon2401 19 часов назад

      Призёр чемпионата России , обладатель КР .

      2
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      Рейтинг: +3111

      волчарик > timon2401 19 часов назад

      Если интересно почитайте.До начала смутных времен Зенит не покидал высшую лигу СССР,при далеко не московском бюджете.В 1984 стал чемпионом,состав посмотрите.Лучших игроков забирала Москва.Но времена изменились и не все коту масленица.

      1
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      ...
      Рейтинг: +989

      timon2401 > Айболид 18 часов назад

      но согласитесь, о Зените вспомнили лишь тогда "чисто случайно" наверное когда призидентом стал "чисто" случайно именно человек из одноименного города...ну наверное совпадение

      0
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      Рейтинг: +989

      timon2401 > волчарик 18 часов назад

      про то и речь..каждому "чемпиону" своё время.. только вот заслуги от этого не много((( я понимаю что в каждой стране есть свои фавориты. Эти команды получают определенные поблажки от всех, но помимо своих чемпионатов они многое доказывают на мировой арене(Реал, Барселона, ПСЖ, Манчестер сити и несколько других) что показал Зенит за последние 5 чемпионств?! выигрывая в России с большим отрывом

      0
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      Рейтинг: +3111

      волчарик > timon2401 18 часов назад

      Вы реально или молоды или дурачком прикидываетесь.За историю ЕК трофеи из СССР и России брали только Киев ,Тбилиси в древние времена.И ЦСКА и Зенит в современные.И глупо сравнивать нашего чемпиона с европейскими грандами.

      2
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      Рейтинг: +989

      timon2401 > волчарик 18 часов назад

      нет,увы я не молод и не прикидываюсь, а пытаюсь донести информацию до Вас что все " чемпионства" Зенита ну ни как ни связаны с тем о чём сказал Семак..но Вы почему-то верите в заслугу игроков и тренера, а не в то что кому то надо чтобы Зенит был чемпионом..

      0
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      Рейтинг: +2068

      Айболид > timon2401 18 часов назад

      Кто вспомнил то ? Никто и не забывал .

      2
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      Рейтинг: +989

      timon2401 > Айболид 18 часов назад

      вся остальная Россия))

      0
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      Рейтинг: +3111

      волчарик > timon2401 18 часов назад

      И ЧИСТО СЛУЧАЙНО президенту на футбол фиолетово,он борьбой интересуется.И напомню,он хоть и родился в Ленинграде,но корни и воспитание из русской деревни.Но вам этого не понять,Москва это другая страна.

      0
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      ...
      Рейтинг: +989

      timon2401 > волчарик 18 часов назад

      ну да ну да)))) значит действительно случайность..а ещё он хоккейем увлекается и Спартак тьфу тьфу тьфу сейчас в лидерах)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +989

      timon2401 > волчарик 18 часов назад

      и да...на счёт Москвы, это действительно другая страна))) и нам с перифирии её не понять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3111

      волчарик > timon2401 18 часов назад

      А кому надо?Появились деньги и игроки посильнее.А Спартак 90ых это сборная СНГ,кому это было нужно?Может не стоит везде видеть заговор?Может будем просто болеть за свои команды и уважать соперника?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +989

      timon2401 > волчарик 18 часов назад

      так и болеем)) но свою точку зрения что спортивная состовляющая пропала с распадом СССР не поменяю..да в 90х был Спартак, сейчас Зенит..и там и сейчас есть "заговор"..а нам в любом случае болеть и переживать за свои команды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2068

      Айболид > волчарик 8 часов назад

      Да школьник это , видно же .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 22 часа назад

      Всюду деньги всюду деньги, всюду деньги господа, а без денег ты помойка, ты помойка навсегда

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11976

      alp > Suvorov71 20 часов назад

      это тебе так твой начальник говорит?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL > alp 20 часов назад

      Он на трассе стоит,ему и не такое говорят

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > alp 20 часов назад

      Нахрен ему отвечать то ? Этож пациент с гуляющем диагнозом .
      Обычные к/б сектанты хоть внятно отвечают , а "это" же просто невнятную пургу несёт .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > Айболид 19 часов назад

      ГОЛОВА БОЛИТ ТЕБЯ УЖЕ У ПОМОЙКИ ЖДУТ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2539

      Fialet 22 часа назад

      Симаг или дебил, или кривит душой. Даже болельщикам Зенита, если они адекватны, понятно, что главный залог успеха - это спонсорство Газпрома.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11976

      alp > Fialet 20 часов назад

      аааа!! так вон оно в чем дело!! а я то думаю, чего это Гамбург до февраля 2022 все евротрофеи брал!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > Fialet 19 часов назад

      это не спонсор, это питерская помойка чмо ПРОМКВАСА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69324

      portero 17 ноября, 18:46

      Деньги связи!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > portero 17 ноября, 19:01

      Это Россети .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3111

      волчарик > portero 20 часов назад

      И деньги и связи.Только не рассказывайте,что Миллер,Гиннер,Федун,Галицкий и иже с ними разные бани посещают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27783

      slavutiq70 17 ноября, 18:10

      Газпром мечты сбываются . вот и весь залог ...остальное из этого вытекает ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11976

      alp > slavutiq70 20 часов назад

      а у лукойла што, кешка тонка?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL > alp 20 часов назад

      Им Зарему кормить надо и судей и не остаётся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5465

      Ziklop 17 ноября, 18:07

      ну как бы Семак неконфликтный, но это для тренера не всегда хорошо. мне интересно знать чьё мнение он всё время ждёт, прежде чем примет решение?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2627

      Красногвардейчик 17 ноября, 18:00

      Во врёт))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +989

      timon2401 17 ноября, 17:37

      Газпром, вот главный залог Зенита и его "чемпионств")) до Газпрома и бывшего жителя Санкт-Петербурга про эту команду знали только в Санкт-Петербурге

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      TIMOTHY 17 ноября, 17:32

      Чемпионом стать в футболе это действительно трудно ,Семак прав..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2627

      Красногвардейчик > TIMOTHY 17 ноября, 18:01

      Ростову практически невозможно.....а для газпрома, только впуть

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL > Красногвардейчик 23 часа назад

      Рубин был чемпионом дважды

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2539

      Fialet > WILDLING_HRUNDEL 23 часа назад

      Тогда Шаймиев был в силе, и он хотел, чтобы Рубин играл.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > Fialet 22 часа назад

      Сейчас Лёлик в силе, и хочет покупать медальки

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2627

      Красногвардейчик > WILDLING_HRUNDEL 22 часа назад

      Ну тогда и лига была не так коррумпирована, сейчас это детище газпрома

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL > Красногвардейчик 20 часов назад

      Она всегда коррумпирована! То Спартаком в свое время, армия и менты всех собирали в СССР,Алания каким образом стала чемпионом!? Всегда дурдом и сейчас не хуже точно..так система хочет..а нам что делать? Есть чёткий план!? И у меня нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 19 часов назад

      У тебя и не было плана, есть ПРОМКВАС во главе с Лёликом, а у него план покупка медалек питерской помойке

      1
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