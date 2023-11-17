Семак назвал главный залог титулов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину побед клуба в последние годы.

«Это, безусловно, тяжeлый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов – именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях», – сказал тренер.