Вот 71-й дебил дебилом , но ботов для самоплюсования себе высрать догадался .
Однако .
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину побед клуба в последние годы.
«Это, безусловно, тяжeлый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов – именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях», – сказал тренер.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- Он привел команду к 5 чемпионствам подряд.
- В этом году «Зенит» заработал 2-ю звезду на логотип.