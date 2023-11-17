В «Милане» отреагировали на слухи о запросе «Локомотива» по покупке форварда

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Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада прокомментировал информацию, что московский «Локомотив» сделал запрос по трансферу сербского нападающего команды Луки Йовича.
«Мы никакого запроса не получали. Это неправда», – сказал Монкада.
- В нынешнем сезоне 25-летний Лука Йович провел за «Милан» 7 матчей и не забил ни одного гола.
- Также сообщалось об интересе «Локомотива» к 26-летнему защитнику «Лечче» Марину Понграчичу.