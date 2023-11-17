Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • В «Милане» отреагировали на слухи о запросе «Локомотива» по покупке форварда

    В «Милане» отреагировали на слухи о запросе «Локомотива» по покупке форварда

    Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада прокомментировал информацию, что московский «Локомотив» сделал запрос по трансферу сербского нападающего команды Луки Йовича.

    «Мы никакого запроса не получали. Это неправда», – сказал Монкада.

    • В нынешнем сезоне 25-летний Лука Йович провел за «Милан» 7 матчей и не забил ни одного гола.
    • Также сообщалось об интересе «Локомотива» к 26-летнему защитнику «Лечче» Марину Понграчичу.

    Новости по теме
    В «Локомотиве» определились с будущим Миранчука и Жемалетдинова, у которых летом истекают контракты
    Канчельскис назвал футболиста ЦСКА, которого он предлагал «Локомотиву»: «Они его профукали» 1
    Стали известны ретрогруппы, которые выступят на матче «Локомотив» – ЦСКА 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      jfuenldn 17 ноября, 14:36

      ***
      -Стопроцентные ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

      [email protected]

      -На данное Событие Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ;

      Футбол ЧЕ до 21 Квл 15:00
      Косово до 21 - Болгария до 21
      Гол Косово до 21 в Первом
      Кфф 2,10
      ***

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+