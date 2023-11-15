Мудрика и других игроков сборной Украины внесли в список уклонистов

ахаха, Алёшка твой выход))
А Зинченка видать слезами все повестки затопил))
Минспорт Украины опубликовал новый список спортсменов-уклонистов, которые покинули страну и не вернулись.
В списке оказалось 304 человека. Среди них – футболисты Михаил Мудрик («Челси»), Артем Довбик, Виктор Цыганков (оба – «Жирона»), Илья Забарный («Борнмут»), Анатолий Трубин («Бенфика») и другие.
- «Челси» купил Мудрика зимой за 70 миллионов евро без учета бонусов.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?