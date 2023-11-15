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    • Мудрика и других игроков сборной Украины внесли в список уклонистов

    Мудрика и других игроков сборной Украины внесли в список уклонистов

    Минспорт Украины опубликовал новый список спортсменов-уклонистов, которые покинули страну и не вернулись.

    В списке оказалось 304 человека. Среди них – футболисты Михаил Мудрик («Челси»), Артем Довбик, Виктор Цыганков (оба – «Жирона»), Илья Забарный («Борнмут»), Анатолий Трубин («Бенфика») и другие.

    • «Челси» купил Мудрика зимой за 70 миллионов евро без учета бонусов.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.11.2023 21:23
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 21 час назад

      ахаха, Алёшка твой выход))
      А Зинченка видать слезами все повестки затопил))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Myasko 16 ноября, 01:28

      За то,что Мудрик предложил встретиться с русской девушкой...Санкции бл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5509

      neveldomha 15 ноября, 23:10

      Зинченко видать откупился))))

      6
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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA 15 ноября, 22:47

      А я вижу Израиль после убийства 5к+ детей и 3+к женщин сегодня на ПОЛЕ ВЕНГРИИ играет. И ничего. Косово правда нагнули их недавно . Но никаких санкций от кого либо не следует . Да что там. Безоружных детей и женщин ракетами сыпят . А Россию за 1&1 исключили везде . ЧТО СКАЗАТЬ . ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО. ТОЛЬКО ВЫПИТЬ ЗА ЛИЦЕМЕРОВ

      10
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      Рейтинг: +1483

      Lilipyt 15 ноября, 22:38

      Зинченко не уклонист? На военник наплакал. Кто то хочет еще денег с них поиметь и получит свое. А так ссаться им уже ни к чему. Даже сборная не играет в Украине. Мифических шансов вручить повестку нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      Айболид 15 ноября, 22:16

      А где этот ? Интересующийся "почемутыненафронте" ,гугл-шмугл псевдох.о.х.о.л ? Протеже админа и лучший кореш "промкваса71-го" ? Чё не вякает ?

      4
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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Айболид 15 ноября, 22:45

      Ты про Алексей 3? Тот ещё умора . когда пошла вода против Украины кричал МИР МИР . убивают тысячами детей в Палестине " да так надо они борются против террора сами виноваты "

      6
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      Рейтинг: +13542

      Вомбат > JIEGEHDA 15 ноября, 23:10

      Вы тут поосторожнее с обсуждением товарища старшего лейтенанта, ибо число пользователей Бомбардира за полтора года сократилось в несколько раз, и не исключено, что эти люди (из коих дюжина имела десятки тысяч плюсов) пропали из виду не просто так.

      2
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      Рейтинг: +2024

      Айболид > JIEGEHDA 15 ноября, 23:20

      Есть на сайте тип один неприкасаемый (судя по всему) , сейчас гасится под погремухой "googlechromovvkontakte" .

      0
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      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды > JIEGEHDA 20 часов назад

      Да у него все комменты- рёв из раздела "плохой зв(п)изде плохо везде".
      А если он и правда старлей, как пишет товарищ ниже, то тогда это чемпион среди неудачников.

      1
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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Вомбат 4 часа назад

      Да я видел . В каждой ветке свои 5 копеек сует . Да людей на эмоции выводит )) но судя по всему он еврей . Иначе не объяснить )) остаётся только игнорить . Этого овощя

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 15 ноября, 21:58

      Забили они, живут там где хотят, и продажный ЮДЕН им не указ

      0
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      Рейтинг: +2520

      Fialet 15 ноября, 21:54

      Мудик и Долбик дезертиры. Продали свою Родину.

      4
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      Рейтинг: +5356

      Бомбардиръ 15 ноября, 21:42

      Так, идёт вοйна до последнего украинца, как решили глобалисты.

      3
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      Рейтинг: -8

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА 15 ноября, 21:32

      Зрада-а-а-а-а !!!

      1
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