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    • Игрок «Балтики» Маляров: «Надо, чтобы Игнашевич нам напихал»

    Игрок «Балтики» Маляров: «Надо, чтобы Игнашевич нам напихал»

    Защитник «Балтики» Кирилл Маляров считает, что команда должна получить нагоняй от главного тренера Сергея Игнашевича.

    «Не сказал бы, что Игнашевич в тренерской работе не очень разговорчивый человек. Самое главное, что он доносит до команды мысль о том, как и во что мы должны играть. Акцент делает на единоборствах, это приближает победу.

    Иногда Игнашевич может напихать подопечным. Думаю, сейчас команде это и надо. Находимся внизу таблицы, надо взбодрить состояние футболистов, чтобы все бились друг за друга», – сказал Маляров.

    • Игнашевич вывел команду в РПЛ.
    • «Балтика» идет в зоне переходных матчей.
    • Впереди матч со «Спартаком» (25 ноября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2023 21:01
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