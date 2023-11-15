Игрок «Балтики» Маляров: «Надо, чтобы Игнашевич нам напихал»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров считает, что команда должна получить нагоняй от главного тренера Сергея Игнашевича.

«Не сказал бы, что Игнашевич в тренерской работе не очень разговорчивый человек. Самое главное, что он доносит до команды мысль о том, как и во что мы должны играть. Акцент делает на единоборствах, это приближает победу.

Иногда Игнашевич может напихать подопечным. Думаю, сейчас команде это и надо. Находимся внизу таблицы, надо взбодрить состояние футболистов, чтобы все бились друг за друга», – сказал Маляров.