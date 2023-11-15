Кафанов ответил, когда в России появится новый Акинфеев

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов призвал не ждать в команде в скором времени нового Игоря Акинфеева.

«Думаю, новым Акинфеевым никто в ближайшее время не станет. Такие, как Игорь, рождаются раз во много лет», – сказал Кафанов.

Акинфеев в 2004-2018 годах провел за Россию 110 матчей, пропустил 95 голов.

Всю карьеру игрок проводит в ЦСКА.

Кафанов не застал Акинфеева в сборной.

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