Кафанов ответил, когда в России появится новый Акинфеев

Ну так ещё старый не кончился, зачем новый то ?
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов призвал не ждать в команде в скором времени нового Игоря Акинфеева.
«Думаю, новым Акинфеевым никто в ближайшее время не станет. Такие, как Игорь, рождаются раз во много лет», – сказал Кафанов.
- Акинфеев в 2004-2018 годах провел за Россию 110 матчей, пропустил 95 голов.
- Всю карьеру игрок проводит в ЦСКА.
- Кафанов не застал Акинфеева в сборной.
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