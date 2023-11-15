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    Кафанов ответил, когда в России появится новый Акинфеев

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов призвал не ждать в команде в скором времени нового Игоря Акинфеева.

    «Думаю, новым Акинфеевым никто в ближайшее время не станет. Такие, как Игорь, рождаются раз во много лет», – сказал Кафанов.

    • Акинфеев в 2004-2018 годах провел за Россию 110 матчей, пропустил 95 голов.
    • Всю карьеру игрок проводит в ЦСКА.
    • Кафанов не застал Акинфеева в сборной.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    15.11.2023 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6020

      neim 15 ноября, 19:36

      Ну так ещё старый не кончился, зачем новый то ?

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