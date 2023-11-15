Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривают хавбека «Бенфики»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Бенфики» Жоау Невешу. Скауты манкунианцев побывали на матче команды против «Спортинга» (2:1), где наблюдали за действиями хавбека.
В «МЮ» наблюдают за Невешем перед возможными изменениями в руководстве клуба, за которыми может последовать решение о необходимости трансфера игрока.
- Невеш в этом году дебютировал за сборную Португалии.
- В текущем сезоне футболист сыграл в 18 матчах «Бенфики» и забил 1 гол.
Источник: Страница Фабрицио Романо в соцсети X