Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривают хавбека «Бенфики»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Бенфики» Жоау Невешу. Скауты манкунианцев побывали на матче команды против «Спортинга» (2:1), где наблюдали за действиями хавбека.

В «МЮ» наблюдают за Невешем перед возможными изменениями в руководстве клуба, за которыми может последовать решение о необходимости трансфера игрока.