РФС объявил о снятии санкций с «Рубина»

Российский футбольный союз снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

Соответствующее решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.

Казанцы выполнили все обязательства перед тренером Олегом Нечаевым, погасив задолженность по трудовому договору.