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    РФС объявил о снятии санкций с «Рубина»

    Российский футбольный союз снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

    Соответствующее решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.

    Казанцы выполнили все обязательства перед тренером Олегом Нечаевым, погасив задолженность по трудовому договору.

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    Источник: сайт РФС

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    14.11.2023 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 14 ноября, 20:59

      Прикольно.Тут и так санкции на весь российский футбол наклали.А они тут еще и на Рубин положили. Санкции внутри санкций.)))

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