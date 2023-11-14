РФС объявил о снятии санкций с «Рубина»

Прикольно.Тут и так санкции на весь российский футбол наклали.А они тут еще и на Рубин положили. Санкции внутри санкций.)))
Российский футбольный союз снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.
Соответствующее решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.
Казанцы выполнили все обязательства перед тренером Олегом Нечаевым, погасив задолженность по трудовому договору.
- «Рубин» занимает 8-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка в 15 турах.
- Клуб должен был Нечаеву 32 тысячи рублей.