Экс-тренер «Зенита» назвал случайным чемпионство «Спартака» в 2017 году

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» случайно выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.

«Бесполезно сравнивать достижения «Зенита» и «Спартака» в современной истории клубов. «Зенит» за последние десять лет выиграл очень много трофеев, а красно-белые случайно завоевал одно чемпионство за 20 лет.

«Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном. Это не имеет ничего общего с реальным положением дел», – сказал Петржела.