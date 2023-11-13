Случайно Газпром содержит синит, распоряжаясь гос деньгами, как собственным кошельком ? Случайно Газпром завладел Российским футбольным союзом и поставил своего сотрудника в его главу, породив тем самым без стыда и совести невиданный в цивилизованном мире админ ресурс ? И наконец, случайно бомбардир тиражирует явную хейтерскую заказуху, случайно ли на его просторах безнаказанно и вольготно чувствуют себя немытые тролли, единственным смыслом существования которых является обсерание другой команды только потому что она по-настоящему, вопреки начальству, любима большинством болельщиков страны.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» случайно выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.
«Бесполезно сравнивать достижения «Зенита» и «Спартака» в современной истории клубов. «Зенит» за последние десять лет выиграл очень много трофеев, а красно-белые случайно завоевал одно чемпионство за 20 лет.
«Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном. Это не имеет ничего общего с реальным положением дел», – сказал Петржела.
- «Спартак» стал чемпионом в 2017 году под руководством Массимо Карреры.
- Сейчас москвичи идут на 6-м месте в таблице РПЛ с 24 очками в 15 турах.