Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Экс-тренер «Зенита» назвал случайным чемпионство «Спартака» в 2017 году

    Экс-тренер «Зенита» назвал случайным чемпионство «Спартака» в 2017 году

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» случайно выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.

    «Бесполезно сравнивать достижения «Зенита» и «Спартака» в современной истории клубов. «Зенит» за последние десять лет выиграл очень много трофеев, а красно-белые случайно завоевал одно чемпионство за 20 лет.

    «Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном. Это не имеет ничего общего с реальным положением дел», – сказал Петржела.

    • «Спартак» стал чемпионом в 2017 году под руководством Массимо Карреры.
    • Сейчас москвичи идут на 6-м месте в таблице РПЛ с 24 очками в 15 турах.

    Новости по теме
    Петржела прокомментировал отставку Кержакова из сербского «Спартака» 5
    Петржела ответил, сделал бы Семак «Спартак» чемпионом 33
    Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2023 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 13 ноября, 22:02

      Случайно Газпром содержит синит, распоряжаясь гос деньгами, как собственным кошельком ? Случайно Газпром завладел Российским футбольным союзом и поставил своего сотрудника в его главу, породив тем самым без стыда и совести невиданный в цивилизованном мире админ ресурс ? И наконец, случайно бомбардир тиражирует явную хейтерскую заказуху, случайно ли на его просторах безнаказанно и вольготно чувствуют себя немытые тролли, единственным смыслом существования которых является обсерание другой команды только потому что она по-настоящему, вопреки начальству, любима большинством болельщиков страны.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > NewLife 13 ноября, 22:12

      Тебя в психлечебнице закрытого типа ждут-не дождутся .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > NewLife 14 ноября, 00:12

      Не поддавайся - он туда многих зазывает, видимо на передачку надеется )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > VVM1964 14 ноября, 08:14

      Х.я себе ! Да ты прям ходячий КВН ! И пАшутил и сам посмеялся ....
      Чё разошёлся убогий ? Задел я тебя ? Поделомъ !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Айболид 14 ноября, 11:16

      Задевалка еще не отросла !!! )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > VVM1964 14 ноября, 16:00

      Ага , я и гляжу - ты со своей "подружкой" покой потеряли .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3762

      aaaaahhhh 13 ноября, 21:21

      Один президент- один чемпион. Даже Англия позавидует такому консерватизму:)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6739

      fakeid 13 ноября, 20:59

      это не рылы тогда были сильными - а зенит и цска слабыми, в процессе перестройки. позорные хряки том сезоне чуть ли не половину игр выиграли со счётом 1:0. забьют - и сидят в автобусе весь матч. + сколько побед добыл им судья на 90+ минуте. липовые чемпионы. позор!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 13 ноября, 20:57

      Воооооо ,забурлило-забулькало гамнище свинячее .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Айболид 13 ноября, 22:00

      Вот же говнище зенитовское - сколько лет, как его нет уже здесь, а всё никак не уймется !!! Вонь так и прет, кто поработал в Зените - проклят на годы, а возможно и на всегда (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > VVM1964 13 ноября, 22:17

      Чё ты ме то пишешь идиёт ? Мне абсолютно плевать не твои сектантские всхлипы .
      Собери всяких дубин и промквасов , залезь на трибуну и пихай им свои "тезисы" .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Айболид 13 ноября, 22:22

      Вот когда в личку тебе напишу, тогда и выдрючиваться будешь, сопляк недоделанный, а пока это НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ ответ на твою очередную помойную отрыжку !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Айболид 13 ноября, 22:41

      Как же вы достали , сопляки малолетние. В каждой пилотке тампакс.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > VVM1964 14 ноября, 08:00

      Неужели я дождусь , что-то в личку от ТЕБЯ (!!!) ?
      Ты чё за прыщ ? Гнойный на теле общества .
      Воспользуйся моим советом . А пока иди трибуну поищи .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > шахта Заполярная 14 ноября, 08:02

      А твой язык в .опе у VVM1964 .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Айболид 14 ноября, 11:15

      Это ты что ли "общество" ??? - ты единичка ( без палочки ) и не общества, а быдломассы !!! (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Айболид 14 ноября, 13:24

      А ты, а у тебя, а, а, а, лепет сопливого малолетки с ограниченным запасом слов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > шахта Заполярная 14 ноября, 15:52

      Самокритика тебе идёт .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      Bez Imeni 13 ноября, 20:56

      где прав,там прав

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      erybov1965 13 ноября, 20:54

      Ну да случайным,для всех кто причастен к Газпрому,ну соответственно к Зениту.Ведь у них "золотая мечта" получить больше всех звезд.И для этого включен весь ресурс,который можно оплатить.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3682

      alefreddy 13 ноября, 20:43

      никчемный тренер еще чего то молвит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 13 ноября, 20:41

      Что то я не помню, а сколько раз Пестрежжжела выиграл чепионат РОССИИ

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 20:25

      Нет это не случайное чемпионство, а спланируемое на юбилей Симоняна. Все футбольные чиновники, весь судейский корпус тащил тогда нещадно сви ней. Указ сверху был спущен. А так болтались бы как все годы на 6 тире 10 месте. Тогда всем было стыдно за такого чемпиона. Гыгыгы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 20:37

      Палка в жопе, как хорошо что у тебя есть возможность поговорить в то время когда тебе засовывают, очередную палку. вот тут ты в шоколаде, а потом опять дурь и тоска

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 13 ноября, 22:23

      Захлопнись, схлопывая пузырьки газа в кишечнике! Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 02:48

      Палка в жопе, все пора раздвигать ягодицы, там у помойки стоят и ждут тебя, время вводить палку, тебе очень нравится этот процесс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1538

      Дубина 13 ноября, 20:12

      Ошибка природы это ты и твой аль-бзянит!
      Клоун.

      9
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+