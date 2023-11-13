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  • Экс-тренер «Зенита» назвал случайным чемпионство «Спартака» в 2017 году

Экс-тренер «Зенита» назвал случайным чемпионство «Спартака» в 2017 году

13 ноября 2023, 19:51
13

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» случайно выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.

«Бесполезно сравнивать достижения «Зенита» и «Спартака» в современной истории клубов. «Зенит» за последние десять лет выиграл очень много трофеев, а красно-белые случайно завоевал одно чемпионство за 20 лет.

«Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном. Это не имеет ничего общего с реальным положением дел», – сказал Петржела.

  • «Спартак» стал чемпионом в 2017 году под руководством Массимо Карреры.
  • Сейчас москвичи идут на 6-м месте в таблице РПЛ с 24 очками в 15 турах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (13)
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Дубина
1699895556
Ошибка природы это ты и твой аль-бзянит! Клоун.
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alefreddy
1699897385
никчемный тренер еще чего то молвит
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erybov1965
1699898081
Ну да случайным,для всех кто причастен к Газпрому,ну соответственно к Зениту.Ведь у них "золотая мечта" получить больше всех звезд.И для этого включен весь ресурс,который можно оплатить.
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Сам_себе_сказал
1699898165
где прав,там прав
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aaaaahhhh
1699899702
Один президент- один чемпион. Даже Англия позавидует такому консерватизму:)))
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NewLife
1699902124
Случайно Газпром содержит синит, распоряжаясь гос деньгами, как собственным кошельком ? Случайно Газпром завладел Российским футбольным союзом и поставил своего сотрудника в его главу, породив тем самым без стыда и совести невиданный в цивилизованном мире админ ресурс ? И наконец, случайно бомбардир тиражирует явную хейтерскую заказуху, случайно ли на его просторах безнаказанно и вольготно чувствуют себя немытые тролли, единственным смыслом существования которых является обсерание другой команды только потому что она по-настоящему, вопреки начальству, любима большинством болельщиков страны.
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