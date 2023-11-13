Неймар постригся налысо

Нападающий саудовского «Аль-Хиляль» Неймар сменил имидж.
Бразильский форвард постригся налысо и опубликовал фотографию в социальной сети.
- В октябре Неймар получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена в матче за сборную Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.
- В ноябре он перенес операцию, а его восстановление может занять 10 месяцев.
- После перехода из «ПСЖ» Неймар провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Бомбардир»