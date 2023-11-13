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    Неймар постригся налысо

    Нападающий саудовского «Аль-Хиляль» Неймар сменил имидж.

    Бразильский форвард постригся налысо и опубликовал фотографию в социальной сети.

    • В октябре Неймар получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена в матче за сборную Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.
    • В ноябре он перенес операцию, а его восстановление может занять 10 месяцев.
    • После перехода из «ПСЖ» Неймар провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.11.2023 08:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 13 ноября, 11:25

      На ЧМ 18 Неймар появился с петушиным ***** на голове.Потом когда его обсмеяли, постригся. Щас кто его обкакал за прежнюю прическу?

      0
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      Рейтинг: +2805

      serglider 13 ноября, 09:30

      Расписной... Где-нибудь в Муходранске, среди местной гопоты, вполне сойдет за своего.

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      Рейтинг: +1538

      Дубина 13 ноября, 09:00

      клоун)баба

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