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    • Ташуев ответил, против кого «Факелу» было тяжелее – «Спартака» или ЦСКА

    Ташуев ответил, против кого «Факелу» было тяжелее – «Спартака» или ЦСКА

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев сравнил матчи со «Спартаком» (2:0) и с ЦСКА (1:1).

    «Сравнить ЦСКА и «Спартак»? ЦСКА более организован в обороне. В плане борьбы, правильных действий игроков, оценки ситуации на поле – это более организованная команда. «Спартак» больше куражная команда. Поймала кураж – играет, не поймала – возникают проблемы. Поэтому с ЦСКА нам однозначно было тяжелее», – сказал Ташуев.

    • Тренер признан лучшим в октябре в РПЛ.
    • Ташуев в Воронеже с сентября.
    • Команда идет в РПЛ 10-й.

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    Источник: Sport24

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    12.11.2023 11:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 19:29

      Спам середнячок

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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 12 ноября, 14:49

      посмотрим как в Москве будет куражно или нет, цска играл на огороде, но хоть на твердом. Спартак играл в болоте, к таким условиям ни о дин клуб реально готов не будет.

      2
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      Рейтинг: +567

      Vratarь > FCSpartakM 12 ноября, 18:41

      Поле лишило "Спартак" козырей, которых у него не было.

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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM > Vratarь 12 ноября, 21:50

      оно лишило возможности в принципе смотреть футбол. 90 минут беготни в болоте

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      Рейтинг: +567

      Vratarь > FCSpartakM 13 ноября, 19:36

      В принципе, кто не хотел бегать - не бегал, а кто хотел играть - тот играл.

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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 12 ноября, 11:42

      посмотрим что скажет после игры на хорошем поле

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