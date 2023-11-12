Ташуев ответил, против кого «Факелу» было тяжелее – «Спартака» или ЦСКА

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев сравнил матчи со «Спартаком» (2:0) и с ЦСКА (1:1).

«Сравнить ЦСКА и «Спартак»? ЦСКА более организован в обороне. В плане борьбы, правильных действий игроков, оценки ситуации на поле – это более организованная команда. «Спартак» больше куражная команда. Поймала кураж – играет, не поймала – возникают проблемы. Поэтому с ЦСКА нам однозначно было тяжелее», – сказал Ташуев.

Тренер признан лучшим в октябре в РПЛ.

Ташуев в Воронеже с сентября.

Команда идет в РПЛ 10-й.

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