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    • Неймар сообщил о смерти подруги – она умерла во время откачивания жира

    Неймар сообщил о смерти подруги – она умерла во время откачивания жира

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сообщил о смерти подруги – бразильской телезвезды, блогера, модели Луаны Aндраде.

    «Мои соболезнования семье подруги, пусть бог примет ее с распростертыми объятиями», – написал Неймар в соцсети.

    Как сообщает New York Post, Луана умерла во время операции по откачиванию жира. У нее остановилось сердце, когда ей делали липосакцию колена. У Aндраде был обширный тромбоз.

    • Несколько дней назад подвергся нападению дом девушки Неймара.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2805

      serglider 13 ноября, 09:38

      Липосакция колена... Интересно, она когда шла на операцию, ей кто-нибудь говорил о существовании смертельного риска, при такого рода операции?

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