Неймар сообщил о смерти подруги – она умерла во время откачивания жира

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сообщил о смерти подруги – бразильской телезвезды, блогера, модели Луаны Aндраде.

«Мои соболезнования семье подруги, пусть бог примет ее с распростертыми объятиями», – написал Неймар в соцсети.

Как сообщает New York Post, Луана умерла во время операции по откачиванию жира. У нее остановилось сердце, когда ей делали липосакцию колена. У Aндраде был обширный тромбоз.