Неймар сообщил о смерти подруги – она умерла во время откачивания жира

Липосакция колена... Интересно, она когда шла на операцию, ей кто-нибудь говорил о существовании смертельного риска, при такого рода операции?
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сообщил о смерти подруги – бразильской телезвезды, блогера, модели Луаны Aндраде.
«Мои соболезнования семье подруги, пусть бог примет ее с распростертыми объятиями», – написал Неймар в соцсети.
Как сообщает New York Post, Луана умерла во время операции по откачиванию жира. У нее остановилось сердце, когда ей делали липосакцию колена. У Aндраде был обширный тромбоз.
- Несколько дней назад подвергся нападению дом девушки Неймара.