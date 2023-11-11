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    Игрок «Урала» показал красную карточку судье

    У главного судьи матча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов»«Урал» (3:0) выпала красная карточка.

    Ее с поля подобрал и передал арбитру футболист «Урала» Илья Ишков.

    • Матч в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.
    • Ишков – воспитанник «Урала».
    • Ранее он занимался мини-футболом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 22:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 12 ноября, 06:55

      Сможет судить после футбольной карьеры

      0
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      Рейтинг: +976

      The only one 12 ноября, 00:59

      автору статьи- красная карточка за искажение фактов

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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > The only one 12 ноября, 12:25

      В каком месте они исказили?)

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      Рейтинг: +976

      The only one > vladik12 12 ноября, 12:31

      Игрок «Урала» показал красную карточку судье- заголовок. Ее с поля подобрал и передал арбитру футболист «Урала»- текст. Это по твоему одно и то же?

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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > The only one 12 ноября, 12:33

      Я тоже увидел шутливый показ красной судье.

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