Игрок «Урала» показал красную карточку судье

Сможет судить после футбольной карьеры
У главного судьи матча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Урал» (3:0) выпала красная карточка.
Ее с поля подобрал и передал арбитру футболист «Урала» Илья Ишков.
- Матч в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.
- Ишков – воспитанник «Урала».
- Ранее он занимался мини-футболом.
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