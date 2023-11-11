Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «ПСЖ», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реймс»: Диуф, Окуму, Абдельхамид, Агбаду, Ричардсон, Уилсон-Эсбранд, Матусива, Фоке, Ито, Дарами, Диаките.

Главный тренер: Уильям Стилл

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Эрнандес, Мукиэле, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Рамуш, Дембеле.

Главный тренер: Рубен Бараха

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реймс» – «ПСЖ»