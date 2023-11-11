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    • «Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «ПСЖ», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реймс»: Диуф, Окуму, Абдельхамид, Агбаду, Ричардсон, Уилсон-Эсбранд, Матусива, Фоке, Ито, Дарами, Диаките.

    Главный тренер: Уильям Стилл

    «ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Эрнандес, Мукиэле, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Рамуш, Дембеле.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реймс» – «ПСЖ»

    Реймс-ПСЖ смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 12:35
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