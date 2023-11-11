Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «ПСЖ», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реймс»: Диуф, Окуму, Абдельхамид, Агбаду, Ричардсон, Уилсон-Эсбранд, Матусива, Фоке, Ито, Дарами, Диаките.
Главный тренер: Уильям Стилл
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Эрнандес, Мукиэле, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Рамуш, Дембеле.
Главный тренер: Рубен Бараха
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реймс» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»