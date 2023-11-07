Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    «Реймс» – «ПСЖ»: прогноз на матч 12 тура Лиги 1, 11 ноября

    В субботу, 11 ноября, «Реймс» и «ПСЖ» сыграют друг с другом в матче 12 тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу проведут в Реймсе на «Огюст Делон».

    «Реймс»

    Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. «Реймс» в 11 матчах чемпионата Франции выиграл шесть игр, в двух поединках сыграл вничью и потерпел три поражения. «Реймс» забил 17 голов, но при этом пропустил 12 мячей. Команда на пять очков отстает от лидирующей «Ниццы».

    «ПСЖ»

    Парижане идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда на один балл отстает от лидирующей «Ниццы». Подопечные Луиса Энрике в 11 матчах чемпионата страны выиграли семь матчей, в трех играх сыграли вничью и потерпели поражение. Команда наколотила 26 голов – это лучший результат в лиге, а пропустили парижане только девять очков.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 32 раза, в которых «Реймс» выигрывал восемь раз, а «ПСЖ» побеждал в пятнадцати встречах.

    Прогноз на матч «Реймс» – «ПСЖ»

    Обе команды идут в верхней половине таблицы, однако парижане выглядят фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что подопечные Луиса Энрике выиграют этот поединок с комфортным для себя счетом. «Реймс», в лучшем случае, может рассчитывать на забитый гол. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.60), тотал больше 2.5 (1.57), обе забьют – да (1.61).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 16:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+