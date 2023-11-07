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«Реймс» – «ПСЖ»: прогноз на матч 12 тура Лиги 1, 11 ноября

7 ноября 2023, 16:01

В субботу, 11 ноября, «Реймс» и «ПСЖ» сыграют друг с другом в матче 12 тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу проведут в Реймсе на «Огюст Делон».

«Реймс»

Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. «Реймс» в 11 матчах чемпионата Франции выиграл шесть игр, в двух поединках сыграл вничью и потерпел три поражения. «Реймс» забил 17 голов, но при этом пропустил 12 мячей. Команда на пять очков отстает от лидирующей «Ниццы».

«ПСЖ»

Парижане идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда на один балл отстает от лидирующей «Ниццы». Подопечные Луиса Энрике в 11 матчах чемпионата страны выиграли семь матчей, в трех играх сыграли вничью и потерпели поражение. Команда наколотила 26 голов – это лучший результат в лиге, а пропустили парижане только девять очков.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 32 раза, в которых «Реймс» выигрывал восемь раз, а «ПСЖ» побеждал в пятнадцати встречах.

Прогноз на матч «Реймс» – «ПСЖ»

Обе команды идут в верхней половине таблицы, однако парижане выглядят фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что подопечные Луиса Энрике выиграют этот поединок с комфортным для себя счетом. «Реймс», в лучшем случае, может рассчитывать на забитый гол. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.60), тотал больше 2.5 (1.57), обе забьют – да (1.61).

Источник: Бомбардир
Франция. Лига 1 ПСЖ Реймс
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