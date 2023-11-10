Сергеев ответил, почему не перешел в ЦСКА

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев объяснил, почему в 2021 году не перешел в ЦСКА.

«Когда закончили сезон в Первой лиге с «Крыльями Советов», набрали больше всех очков, были разговоры о переходе в ЦСКА, но я сказал, что останусь в Самаре. Не было ли ощущения, что нужно делать шаг вперeд в финансовом плане? О деньгах я никогда не думал в плане того, что хочу большую зарплату. Думал только про футбол. Понятно, что деньги нужны всем в нашей жизни, но в том плане я не думал.

Уверен на 50 процентов, что в ЦСКА предложили бы больше, чем в Самаре в то время. Но я выбрал футбол и знал, что у нас тем составом получится показать хороший результат», – сказал игрок.