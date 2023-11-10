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    Сергеев ответил, почему не перешел в ЦСКА

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев объяснил, почему в 2021 году не перешел в ЦСКА.

    «Когда закончили сезон в Первой лиге с «Крыльями Советов», набрали больше всех очков, были разговоры о переходе в ЦСКА, но я сказал, что останусь в Самаре. Не было ли ощущения, что нужно делать шаг вперeд в финансовом плане? О деньгах я никогда не думал в плане того, что хочу большую зарплату. Думал только про футбол. Понятно, что деньги нужны всем в нашей жизни, но в том плане я не думал.

    Уверен на 50 процентов, что в ЦСКА предложили бы больше, чем в Самаре в то время. Но я выбрал футбол и знал, что у нас тем составом получится показать хороший результат», – сказал игрок.

    • У Ивана 10 голов в сезоне.
    • Он пришел в «Зенит» в 2022 году из «Крыльев Советов».
    • 28-летний Сергеев стоит 5 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал «СБГ Шоу»

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    10.11.2023 19:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Fr()nt 10 ноября, 21:06

      *********

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      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 10 ноября, 20:54

      Да да верим и все кто переходит в Зенит все выбирают футбол на лавке

      2
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      ...
      Рейтинг: +13542

      Вомбат > Skull_Boy 10 ноября, 21:55

      Конечно, Сергеев в Зените все время сидит на лавке, и с лавки забивает все свои голы (за два последних сезона он забил больше чем Соболев). В том числе и золотой гол прошлого сезона в ворота Спартака. И именно благодаря лавке Сергеев, будучи в Зените, дорос до сборной страны. Так же как доросли там до сборной Анюков, Зырянов, Широков, Шатов, Караваев, Мостовой и многе другие перешедшие в Зенит из различных команд РПЛ.

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > Skull_Boy 10 ноября, 22:01

      Ты видимо кореш FCSpartakM или его клон! а Skull_Boy!?
      Я к тому, что если хрюкаешь, то по делу. Иначе это выглядит с подозрением на неадекватность психики.

      2
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      Рейтинг: +1538

      Дубина 10 ноября, 20:01

      Выбрал лавку в помойке и деньги!!! Бакланчик)))

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      Рейтинг: +3837

      CSKA57 10 ноября, 19:43

      Скорей всего захотел получить золотую медаль...

      3
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 10 ноября, 19:32

      Уверен на 50 процентов, что в ЦСКА предложили бы больше, чем в Самаре в то время. Но я выбрал футбол и знал, что у нас тем составом получится показать хороший результат»,
      Пля, а в зените ты что выбрал? типичный лицемер, подлизал очко газпрому

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > FCSpartakM 10 ноября, 20:50

      Ну, что тебе сказать? Просто дурак. Сергеев в Зените нашёл себя, играет на острие атаки, забивает голы, которым можно позавидовать.
      Видимо надо было прийти к хрякам,. как Соболев и Зиньковский, чтобы каждодневно думать как свалить с этого свинарника?

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