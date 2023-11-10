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    Тренер «Зенита» объяснил, почему Вендел еще не в «Реале»

    Тренер «Зенита» Вильям считает, что его полузащитник Вендел мог бы выступать за «Реал».

    «Вендел – это отдельная история. У него исключительные природные данные. У него есть все, что нужно современному футболисту: и интеллект, и физические данные. Он дает сумасшедший объем, может обыграть кого угодно на скорости с разворотом. Объем – это уже очень хорошее качество для футболиста, а Вендел еще и достаточно резкий, быстрый. Все думают, что Вендел летом в Бразилии ничего не делал, но это не так: он там занимался самостоятельно с тренером – бегал, работал с мячом.

    Понятно, что он тренировался не так, как мы здесь, но это все-таки что-то. Когда он приехал в Санкт-Петербург, мы сперва хотели нагрузить Вендела беговой работой. Но все тесты показывали, что он выглядит если не так, как игроки основы, то близко к ним. На тренировках с мячом тоже обнаружили, что по технической части у него все неплохо. Тактика тоже не хуже многих. И смысл в такой ситуации заставлять его наматывать круги вокруг поля, если он физически на уровне игроков, проведших сборы? Здесь главным было избежать травмы, контролировать все нагрузки, что мы и сделали.

    Я считаю, что Вендел по таланту один из сильнейших игроков, с которым я работал. У него все есть. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду», – сказал Вильям.

    • Вендел в нынешнем сезоне провел 14 матчей за «Зенит», в которых забил 4 гола и отдал 3 передачи.
    • Он выступает за команду с 2020 года.
    • Летом Вендел с опозданием вернулся из отпуска.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2023 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 10 ноября, 20:39

      Вендел топчик в нашем чемпионате. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 10 ноября, 20:00

      Не, для Реала он слабоват, таких там нет, да и зачем таки лавочники

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2040

      Romio-xxx 10 ноября, 19:51

      Пиаром пахнет.Чуют,что уйдет и цену набивают,так смешно)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 18:21

      Эту шнягу утром читал , пошли на второй круг ?

      0
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > Алексей З 10 ноября, 19:41

      Вендел хороший футболист! Или у вас есть лучше?) Почему тогда вы в середняках

      1
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