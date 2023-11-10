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Тренер «Зенита» объяснил, почему Вендел еще не в «Реале»

10 ноября 2023, 18:18
1

Тренер «Зенита» Вильям считает, что его полузащитник Вендел мог бы выступать за «Реал».

«Вендел – это отдельная история. У него исключительные природные данные. У него есть все, что нужно современному футболисту: и интеллект, и физические данные. Он дает сумасшедший объем, может обыграть кого угодно на скорости с разворотом. Объем – это уже очень хорошее качество для футболиста, а Вендел еще и достаточно резкий, быстрый. Все думают, что Вендел летом в Бразилии ничего не делал, но это не так: он там занимался самостоятельно с тренером – бегал, работал с мячом.

Понятно, что он тренировался не так, как мы здесь, но это все-таки что-то. Когда он приехал в Санкт-Петербург, мы сперва хотели нагрузить Вендела беговой работой. Но все тесты показывали, что он выглядит если не так, как игроки основы, то близко к ним. На тренировках с мячом тоже обнаружили, что по технической части у него все неплохо. Тактика тоже не хуже многих. И смысл в такой ситуации заставлять его наматывать круги вокруг поля, если он физически на уровне игроков, проведших сборы? Здесь главным было избежать травмы, контролировать все нагрузки, что мы и сделали.

Я считаю, что Вендел по таланту один из сильнейших игроков, с которым я работал. У него все есть. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду», – сказал Вильям.

  • Вендел в нынешнем сезоне провел 14 матчей за «Зенит», в которых забил 4 гола и отдал 3 передачи.
  • Он выступает за команду с 2020 года.
  • Летом Вендел с опозданием вернулся из отпуска.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Вендел
Комментарии (1)
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Romio-xxx
1699635065
Пиаром пахнет.Чуют,что уйдет и цену набивают,так смешно)))
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