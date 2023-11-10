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  • Кассьерра: «Перед переходом в «Зенит» у меня была возможность оказаться в серьезном европейском клубе»

Кассьерра: «Перед переходом в «Зенит» у меня была возможность оказаться в серьезном европейском клубе»

10 ноября 2023, 11:49
10

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему перешел в петербургский клуб в июне 2022 года. Ранее он выступал за «Сочи».

«Влияет ли невозможность играть в Лиге чемпионов на настроение? Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное. Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените». Я ни разу не пожалел о своем выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно. Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется, и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы.

Буду ли рассматривать интересное предложение от участника Лиги чемпионов, если оно поступит зимой? Прямо сейчас все мои мысли только о «Зените»: повторюсь, мне здесь комфортно, сезон складывается неплохо, я забиваю, моя семья счастлива. Предложения? Если кто-то и проявит заинтересованность, то в первую очередь я буду обсуждать возможные перемены с моими близкими и, естественно, с клубом. Но еще раз подчеркну: на сегодняшний день у нас все замечательно в Санкт-Петербурге, а моя задача заключается в том, что забить как можно больше мячей и помочь «Зениту» сохранить чемпионское звание», – сказал Кассьерра.

  • В нынешнем сезоне колумбиец сыграл за «Зенит» в 19 матчах, забил 12 голов и отдал 2 передачи.
  • В этом году Кассьерра дебютировал за свою сборную в товарищеском матче и забил в нем гол.

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Источник: bobsoccer.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео
Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1699607177
Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените». ================================= ахахахаха.......во врёт))) только деньги руководили тобой и ни что больше.....скажи ещё что когда ты родился, первым словом твоим, было Зенит)))))
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Plyash
1699607957
"...была возможность...оказаться в серьёзном европейском клубе,однако я принял осознанное решение..." Матео,надо было написать - в БОЛЕЕ серьёзном евроклубе,чем Зенит,это было бы более корректно,чем то,что сказал ты,по сути обозвав Зеню несерьёзным клубом.Браво!!! Но за правду,как известно,не судят.Зарабатывай дальше.
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шахта Заполярная
1699611547
Хотел в серьезный клуб, но пришлось выбрать бабки.
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nik55
1699611888
в бзенит приходят только те кто очень любят деньги
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zigbert
1699615190
Многие, особенно отечественные футболисты, так и поступают когда не хотят развиваться, довольствуясь малым.
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AtticusFinch1
1699615490
Пацан к успеху шёл,не получилось,не фартануло. Шоколад не виноват
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