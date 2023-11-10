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    • Кассьерра: «Перед переходом в «Зенит» у меня была возможность оказаться в серьезном европейском клубе»

    Кассьерра: «Перед переходом в «Зенит» у меня была возможность оказаться в серьезном европейском клубе»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему перешел в петербургский клуб в июне 2022 года. Ранее он выступал за «Сочи».

    «Влияет ли невозможность играть в Лиге чемпионов на настроение? Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное. Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените». Я ни разу не пожалел о своем выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно. Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется, и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы.

    Буду ли рассматривать интересное предложение от участника Лиги чемпионов, если оно поступит зимой? Прямо сейчас все мои мысли только о «Зените»: повторюсь, мне здесь комфортно, сезон складывается неплохо, я забиваю, моя семья счастлива. Предложения? Если кто-то и проявит заинтересованность, то в первую очередь я буду обсуждать возможные перемены с моими близкими и, естественно, с клубом. Но еще раз подчеркну: на сегодняшний день у нас все замечательно в Санкт-Петербурге, а моя задача заключается в том, что забить как можно больше мячей и помочь «Зениту» сохранить чемпионское звание», – сказал Кассьерра.

    • В нынешнем сезоне колумбиец сыграл за «Зенит» в 19 матчах, забил 12 голов и отдал 2 передачи.
    • В этом году Кассьерра дебютировал за свою сборную в товарищеском матче и забил в нем гол.

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    Источник: bobsoccer.ru

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    10.11.2023 11:49
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 15:03

      Бредит что-ли, куда ты мог из Сочи податься ?
      От дармового бобла крыша едит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Врундель 10 ноября, 14:24

      Пацан к успеху шёл,не получилось,не фартануло.
      Шоколад не виноват

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 10 ноября, 14:19

      Многие, особенно отечественные футболисты, так и поступают когда не хотят развиваться, довольствуясь малым.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8924

      nik55 10 ноября, 13:24

      в бзенит приходят только те кто очень любят деньги

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная 10 ноября, 13:19

      Хотел в серьезный клуб, но пришлось выбрать бабки.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15058

      playsh 10 ноября, 12:19

      "...была возможность...оказаться в серьёзном европейском клубе,однако я принял осознанное решение..." Матео,надо было написать - в БОЛЕЕ серьёзном евроклубе,чем Зенит,это было бы более корректно,чем то,что сказал ты,по сути обозвав Зеню несерьёзным клубом.Браво!!! Но за правду,как известно,не судят.Зарабатывай дальше.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > playsh 10 ноября, 12:27

      Серьёзные клубы начинаются в топ-5 чемпов Европы .
      Местные двуличные нищеброды сами во главу угла ставят более высокую з/п , но попрекают постоянно игроков Зенита .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15058

      playsh > Айболид 10 ноября, 13:06

      Я написал - более серьёзные,чем Зенит,а их более,чем достаточно,чтобы не обидеть синеголубеньких...Причём здесь топ-5 ?
      Читайте внимательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 10 ноября, 12:06

      Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените».
      =================================
      ахахахаха.......во врёт))) только деньги руководили тобой и ни что больше.....скажи ещё что когда ты родился, первым словом твоим, было Зенит)))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Красногвардейчик 10 ноября, 12:29

      Если тебе предложат з/п в 10 раз больше чем сейчас , ты туда не пойдёшь , ты туда побежишь расталкивая конкурентов . Просто признайся себе что это так и не корчи из себя неподкупного .

      2
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      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > Айболид 10 ноября, 12:45

      Да, побегу....но врать так как он не буду)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Красногвардейчик 10 ноября, 12:58

      Он не врёт , а соблюдает корпоративную этику .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > Айболид 10 ноября, 13:22

      К вам и идут только ради больших бабок, а как клуб, вы на хрен не уперлись.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > Айболид 10 ноября, 13:22

      А это и есть лицемерие

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Айболид 10 ноября, 16:33

      Головаболит, даже я побегу, хотя не играл в футбол и понятия не имею, два раза слышал репортаж по радиву, но за баблом побегу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2023

      Айболид > шахта Заполярная 10 ноября, 17:22

      а в свинарник не ?

      0
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