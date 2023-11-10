Кассьерра: «Перед переходом в «Зенит» у меня была возможность оказаться в серьезном европейском клубе»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему перешел в петербургский клуб в июне 2022 года. Ранее он выступал за «Сочи».

«Влияет ли невозможность играть в Лиге чемпионов на настроение? Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное. Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените». Я ни разу не пожалел о своем выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно. Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется, и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы.

Буду ли рассматривать интересное предложение от участника Лиги чемпионов, если оно поступит зимой? Прямо сейчас все мои мысли только о «Зените»: повторюсь, мне здесь комфортно, сезон складывается неплохо, я забиваю, моя семья счастлива. Предложения? Если кто-то и проявит заинтересованность, то в первую очередь я буду обсуждать возможные перемены с моими близкими и, естественно, с клубом. Но еще раз подчеркну: на сегодняшний день у нас все замечательно в Санкт-Петербурге, а моя задача заключается в том, что забить как можно больше мячей и помочь «Зениту» сохранить чемпионское звание», – сказал Кассьерра.