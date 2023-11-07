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    «Сочи» – «Рубин»: прогноз на матч 15 тура РПЛ, 12 ноября

    В воскресенье, 12 ноября, «Сочи» и «Рубин» сыграют друг с другом в матче 12 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу проведут в Казани.

    «Сочи»

    Южане идут на последнем, 10 месте в турнирной таблице. Подопечные Александра Точилина в четырнадцати матчах вы

    «Балтика»

    Калининградцы с 11 очками идут на пятнадцатом месте в турнирной таблице. Команда в четырнадцати матчах чемпионата России выиграла три матча, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Балтика» забила 12 голов, но при этом пропустила 21 мяч. Для выхода из зоны вылета калининградцам нужно набрать минимум шесть очков.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 11 раз.ю в которых нижегородцы и калининградцы выиграли по четыре матча. Остальные три матча были сыграны вничью.

    Прогноз на матч «Пари НН»«Балтика»

    В предстоящей встрече нижегородцы выглядят фаворитом матча. Наверняка подопечные Сергея Юрана смогут взять три очка в этом поединке. Наш прогноз – победа «Нижнего Новгорода» (2.33).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 16:59
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