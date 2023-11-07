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  • Жертва Дани Алвеса раскрыла интимные подробности изнасилования

Жертва Дани Алвеса раскрыла интимные подробности изнасилования

7 ноября 2023, 12:45
4

Девушка, обвиняющая экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании, дала показания в полиции.

Она раскрыла все подробности предполагаемого преступления. Это произошло еще 20 января, но в СМИ попало только сейчас.

«Он был позади меня, передо мной была моя двоюродная сестра. Я помню, что потом он отошел и жестом подозвал меня к себе. Я решила поговорить с ним и узнать, чего он хочет, больше я ни о чем не думала.

Я пошла туда, чтобы поговорить с ним. Я не понимала, куда он направлялся. Я помню, как шел туда, где это случилось. Но я не знала и представить себе не могла, куда он меня ведет.

Итак, мы дошли туда, там была дверь, он открыл ее, и когда я вошла, я увидела, куда попала – это был крошечный туалет, он был очень, очень маленьким. Я думаю, что в этот момент начался мой шок.

Я помню, что он сел, и я стала говорить ему: «Я должна идти, я должна идти». Я помню, что задрал мне платье и заставил сесть на него сверху. Я помню, как сказала ему: «Я не могу». И он начал много чего говорить.

Он настаивал, чтобы я называла себя его маленькой шлюхой, и с этого момента, я помню, как сопротивлялась. Он задрал мое платье и заставил меня сесть на него сверху.

Он повредил мне колено, и у меня осталась рана... Он пытался заставить меня сделать ему минет. Я все время отодвигалась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить», – рассказала жертва.

  • Алвесу грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.
  • Футболиста обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря.

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Источник: Telecinco
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Комментарии (4)
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GermanVo
1699353141
Видимо, не заплатил, вот и обиделась. Читаешь эту пургу и понимаешь, какой же это звездёшь. Зачем тогда заходила в маленький туалет, типа сразу не понятно было? Ну откусила бы ему, раз насилуют в рот. Из-за таких подстилок, теперь задумываешься каждый раз. Мало ли девушке что-то не понравится или обидится, и жизнь сломает. Хоть контракты "по собственному желанию" с собой на гулянки бери.
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Skull_Boy
1699356589
Сколько? - 220 - Куда? - В розетку
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