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    • Жертва Дани Алвеса раскрыла интимные подробности изнасилования

    Жертва Дани Алвеса раскрыла интимные подробности изнасилования

    Девушка, обвиняющая экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании, дала показания в полиции.

    Она раскрыла все подробности предполагаемого преступления. Это произошло еще 20 января, но в СМИ попало только сейчас.

    «Он был позади меня, передо мной была моя двоюродная сестра. Я помню, что потом он отошел и жестом подозвал меня к себе. Я решила поговорить с ним и узнать, чего он хочет, больше я ни о чем не думала.

    Я пошла туда, чтобы поговорить с ним. Я не понимала, куда он направлялся. Я помню, как шел туда, где это случилось. Но я не знала и представить себе не могла, куда он меня ведет.

    Итак, мы дошли туда, там была дверь, он открыл ее, и когда я вошла, я увидела, куда попала – это был крошечный туалет, он был очень, очень маленьким. Я думаю, что в этот момент начался мой шок.

    Я помню, что он сел, и я стала говорить ему: «Я должна идти, я должна идти». Я помню, что задрал мне платье и заставил сесть на него сверху. Я помню, как сказала ему: «Я не могу». И он начал много чего говорить.

    Он настаивал, чтобы я называла себя его маленькой шлюхой, и с этого момента, я помню, как сопротивлялась. Он задрал мое платье и заставил меня сесть на него сверху.

    Он повредил мне колено, и у меня осталась рана... Он пытался заставить меня сделать ему минет. Я все время отодвигалась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить», – рассказала жертва.

    • Алвесу грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.
    • Футболиста обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря.

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    Источник: Telecinco

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    07.11.2023 12:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17247

      Алексей З 7 ноября, 15:17

      Бомбардир , как бы узнать зачем вам это надо ?
      Какие хотелки влияют на опубликование такого материала ?
      Неужели вы всех посетителей своего сайта так не уважаете ?
      Вы днище !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > Алексей З 8 ноября, 12:23

      Опять бухой там?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17247

      Алексей З > vladik12 8 ноября, 12:39

      Сынок , ну что ты рот раскрываешь , иди уже в школу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 7 ноября, 14:29

      Сколько? - 220 - Куда? - В розетку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      GermanVo 7 ноября, 13:32

      Видимо, не заплатил, вот и обиделась. Читаешь эту пургу и понимаешь, какой же это звездёшь. Зачем тогда заходила в маленький туалет, типа сразу не понятно было? Ну откусила бы ему, раз насилуют в рот. Из-за таких подстилок, теперь задумываешься каждый раз. Мало ли девушке что-то не понравится или обидится, и жизнь сломает. Хоть контракты "по собственному желанию" с собой на гулянки бери.

      1
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > GermanVo 7 ноября, 14:04

      Это да . Зовут хотят а на деле пишут заяву. А потом или суд или плати. И всё на плане месте. Так бывает когда вместо твоего мозга думает мозг младшего братика

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