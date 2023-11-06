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    • Джикия рассказал, примет ли участие в сборе перед матчем Россия — Куба

    Джикия рассказал, примет ли участие в сборе перед матчем Россия — Куба

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что точно не сыграют за сборную России в товарищеском матче с Кубой из-за перелома ребра.

    «Есть ли шанс принять участие в ноябрьском сборе национальной команды? Нет. Я пропущу сбор, уже точно.

    Как оценить соперника? Ко всем относимся с уважением. В нашей ситуации нам нужно искать соперников. Кого руководство находит, с тем и играем.

    Соберется ли полный стадион в Волгограде? Думаю, что да. Люди в Волгограде любят футбол, это факт. А еще не так уж и холодно сейчас, – сказал Джикия.

    • Матч Россия – Куба пройдет 20 ноября в Волгограде.
    • Это единственная встреча национальной команды, запланированное в ноябрьское окон для игр сборных.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 10:17
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