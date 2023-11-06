Джикия рассказал, примет ли участие в сборе перед матчем Россия — Куба

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что точно не сыграют за сборную России в товарищеском матче с Кубой из-за перелома ребра.

«Есть ли шанс принять участие в ноябрьском сборе национальной команды? Нет. Я пропущу сбор, уже точно.

Как оценить соперника? Ко всем относимся с уважением. В нашей ситуации нам нужно искать соперников. Кого руководство находит, с тем и играем.

Соберется ли полный стадион в Волгограде? Думаю, что да. Люди в Волгограде любят футбол, это факт. А еще не так уж и холодно сейчас, – сказал Джикия.