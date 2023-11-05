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    • РПЛ. ЦСКА добился волевой победы над «Пари НН» (3:2) и поднялся в топ-3

    РПЛ. ЦСКА добился волевой победы над «Пари НН» (3:2) и поднялся в топ-3

    ЦСКА в 14-м туре РПЛ переиграл дома «Пари НН». Москвичи уступали в счете.

    Решающий гол забил летний новичок ЦСКА Виктор Давила.

    ЦСКА поднялся на третье место. «Пари НН» занимает восьмую строчку.

    ЦСКА не проигрывает в основное время 13 матчей подряд.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Стоцкий, 33; 1:1 – Чалов, 37; 1:2 – Александров, 40; 2:2 – Заболотный, 71; 3:2 – Давила, 73.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 18:26
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +994

      bratskij 5 ноября, 19:33

      Учитывая все проблемы в составе и нашим лазаретом, то неплохо добрались до каникул. ЦСКА и нас Всех с Победой !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8448

      BarStep 5 ноября, 19:28

      Огонь матч!

      Отдельный респект Юрану!
      Из ничего сделал харАктерную команду..

      1
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      Рейтинг: +662

      Xiko 5 ноября, 19:16

      С Победой, Армейцы! Победил тот, кто больше вложился.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      biber ru 5 ноября, 19:03

      Везёт тому, кто везёт! С Победой!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 5 ноября, 18:50

      да не повезло Юрану, а так был шанс возглавить Спартак ну а теперь они тебя не пригласят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      [email protected] 5 ноября, 18:49

      Файзулаев красава , и Федя с Антохой и Давила продавил

      2
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      Рейтинг: +185

      witalik 5 ноября, 18:40

      Юран, ублюдок! Твоя срач-команда, уже ******* просирать матчи, ******, Б ллядь..недотренер...па...дла луганская...урод...иди в химки...

      0
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      Рейтинг: +531

      gennadiy 5 ноября, 18:37

      никакой управы

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      Рейтинг: +531

      gennadiy 5 ноября, 18:36

      ЦСКА с победой, а судью на бровке из за первого гола в Магадан.Судейское опг в действии и и какой управы на них нет.

      3
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      Рейтинг: +3796

      CSKA57 5 ноября, 18:33

      С победой!!! Молодцы!!!

      3
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