РПЛ. ЦСКА добился волевой победы над «Пари НН» (3:2) и поднялся в топ-3

Учитывая все проблемы в составе и нашим лазаретом, то неплохо добрались до каникул. ЦСКА и нас Всех с Победой !!!
ЦСКА в 14-м туре РПЛ переиграл дома «Пари НН». Москвичи уступали в счете.
Решающий гол забил летний новичок ЦСКА Виктор Давила.
ЦСКА поднялся на третье место. «Пари НН» занимает восьмую строчку.
ЦСКА не проигрывает в основное время 13 матчей подряд.
Россия. РПЛ. 14-й тур
ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Стоцкий, 33; 1:1 – Чалов, 37; 1:2 – Александров, 40; 2:2 – Заболотный, 71; 3:2 – Давила, 73.