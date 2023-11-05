В понедельник, 6 ноября, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 14:00 по московскому времени.

Подопечные Давида Деограсии идут на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда в 13 матчах чемпионата страны выиграла три встречи, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Оренбург» забил 15 голов, а пропустила команда 21 гол.

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина с 16 баллами располагаются на 10 месте в турнирной таблице. Команда в 13 матчах чемпионата страны выиграла четыре матча, в четырех играх сыграла вничью и потерпела пять поражений. Ростовчане забили 21 гол, но при этом пропустили 24 мяча.

Факты о личных встречах

В 10 личных встречах «Оренбург» выиграл четыре матча, «Ростов» также одержал четыре победы.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов»

«Оренбург», несмотря на домашний статус матча, выглядит аутсайдером этой встречи. Наверняка «Ростов» сможет победить. Наш прогноз – победа «Ростова» (3.02).