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    • Дочь Пименова показала, как выглядит в 17 лет – ее называли самой красивой девочкой мира

    Дочь Пименова показала, как выглядит в 17 лет – ее называли самой красивой девочкой мира

    Дочь бывшего игрока сборной России Руслана Пименова Кристина показала свежие фото.

    Голубоглазая 17-летняя девушка выложила несколько кадров с последней фотосессии.

    • Журналисты называли Пименову самой красивой девочкой в мире.
    • Сейчас она живет в США, занимается модельным бизнесом.
    • Ее отец сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

    Новая фотосессия очаровательной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Дочь Пименова устроила фотосессию в поле – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 11:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +607

      Romeo 123 5 ноября, 15:12

      Кто назвал её самой красивой, фамилии в студию, очередной пиар от папаши не более

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 5 ноября, 14:44

      Очередная нарколыга, которая после отмаза сбежала в штаты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > Skull_Boy 5 ноября, 15:49

      Опять бухой там?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 5 ноября, 13:42

      Всё на продажу, Пименов?(

      0
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