Сергеев оценил свой гол пяткой в ворота «Балтики»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев дал комментарий после матча с «Балтикой».

Петербуржцы победили со счетом 2:0. Сергеев забил первый гол, пробив пяткой.

– Это была уже наша третья в сезоне игра с «Балтикой». Можно сказать, привыкли к ней. Все три игры со стороны соперника были одинаковые. Хорошая команда, хочу только удачи пожелать ей в дальнейшем. А вообще эта игра – 10 баллов! Мы победили на выезде, догнали «Краснодар». Выезд получился отличным.

– Свой гол пяткой как оцените?

– Дуглас Сантос подавал, вратарь вышел, Вендел стрелял, а я подставил пятку. Больше никак было не подстроиться под мяч – только таким образом.

– Про красоту гола в этот момент не думали?

– Даже еще не пересматривал.

– Этот гол оказался ключевым в матче?

– «Балтика» играла в хороший агрессивный футбол. У нас же что‑то где‑то не получалось. Хорошо, что забили и переломили ход игры. А потом второй мяч, доведя дело до победы, с которой и хочу поздравить болельщиков.