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    Сергеев оценил свой гол пяткой в ворота «Балтики»

    Форвард «Зенита» Иван Сергеев дал комментарий после матча с «Балтикой».

    Петербуржцы победили со счетом 2:0. Сергеев забил первый гол, пробив пяткой.

    – Это была уже наша третья в сезоне игра с «Балтикой». Можно сказать, привыкли к ней. Все три игры со стороны соперника были одинаковые. Хорошая команда, хочу только удачи пожелать ей в дальнейшем. А вообще эта игра – 10 баллов! Мы победили на выезде, догнали «Краснодар». Выезд получился отличным.

    – Свой гол пяткой как оцените?

    – Дуглас Сантос подавал, вратарь вышел, Вендел стрелял, а я подставил пятку. Больше никак было не подстроиться под мяч – только таким образом.

    – Про красоту гола в этот момент не думали?

    – Даже еще не пересматривал.

    – Этот гол оказался ключевым в матче?

    «Балтика» играла в хороший агрессивный футбол. У нас же что‑то где‑то не получалось. Хорошо, что забили и переломили ход игры. А потом второй мяч, доведя дело до победы, с которой и хочу поздравить болельщиков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2023 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 6 ноября, 10:39

      Сергеев копирует Шаву? Это похвально! Помнится, приезжала Бенфика, ей Зенит 4 штуки отгрузил, и все пятками!

      0
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      Рейтинг: +5406

      Ziklop 5 ноября, 12:03

      умеет Ваня на острие сыграть!
      вот только с тренером беда, никак игру команды не может настроить.

      3
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 08:58

      Хороший гол получился по любому

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