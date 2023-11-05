Иммобиле с женой посетили телешоу трансвеститов

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле с супругой Джессикой посетили телешоу Drag Race Italia, выходящего на каналах Paramount+ и WOW Presents Plus. В нем соревнуются трансвеститы.

Семейная пара была в жюри, где оценивала различные задания в исполнении трансвеститов.

«Мы рады оказаться здесь», – сказал Иммобиле.

33-летний Чиро стоит 15 миллионов евро.

У него контракт до 2026 года.

В сезоне Серии А у Иммобиле 10 матчей, 3 гола.

Коллаж Sports.ru