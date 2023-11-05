Иммобиле с женой посетили телешоу трансвеститов

И зачем нам эта новость...
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле с супругой Джессикой посетили телешоу Drag Race Italia, выходящего на каналах Paramount+ и WOW Presents Plus. В нем соревнуются трансвеститы.
Семейная пара была в жюри, где оценивала различные задания в исполнении трансвеститов.
«Мы рады оказаться здесь», – сказал Иммобиле.
- 33-летний Чиро стоит 15 миллионов евро.
- У него контракт до 2026 года.
- В сезоне Серии А у Иммобиле 10 матчей, 3 гола.
Коллаж Sports.ru
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.