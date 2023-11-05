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    Иммобиле с женой посетили телешоу трансвеститов

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле с супругой Джессикой посетили телешоу Drag Race Italia, выходящего на каналах Paramount+ и WOW Presents Plus. В нем соревнуются трансвеститы.

    Семейная пара была в жюри, где оценивала различные задания в исполнении трансвеститов.

    «Мы рады оказаться здесь», – сказал Иммобиле.

    • 33-летний Чиро стоит 15 миллионов евро.
    • У него контракт до 2026 года.
    • В сезоне Серии А у Иммобиле 10 матчей, 3 гола.

    Коллаж Sports.ru

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    Источник: Corriere della Sera

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    05.11.2023 01:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      astrahanez 5 ноября, 22:02

      И зачем нам эта новость...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6710

      fakeid 5 ноября, 07:11

      промквас слева, номэд справа. гы-гы.

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