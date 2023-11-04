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    «Динамо» нашло усиление атаки в «Оренбурге» за 2 миллиона

    Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев привлек внимание московского «Динамо».

    На переезде 25-летнего футболиста в столицу настаивает Марцел Личка.

    Динамовский главный тренер знаком с Воробьевым по совместной работе в «Оренбурге».

    Отступные в контракте игрока – 2 миллиона евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

    • Рыночная стоимость форварда – 900 тысяч евро.
    • В этом сезоне Воробьев забил 4 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2023 16:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5983

      neim 4 ноября, 18:09

      Лучше бы оно нашло усиление тренерской позиции. Этот физрук, не на много лучше Йокановича..

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      Рейтинг: +2746

      моэм 4 ноября, 17:10

      Тут непонятно что лучше ....С одной стороны Личка заплатив за Воробьёва больше чем 2 цены хорошо помог Оренбургу финансами . нужными как воздух ...а с другой ослабил нападение Оренбурга , правда те , чтобы удержаться в РПЛ , за зиму вполне могут найти замену .

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      Рейтинг: +5983

      neim > моэм 4 ноября, 17:54

      Да ещё не помог и ничего не заплатил, а только привлек внимание, а ты уже как голый в баню ... Читать -то умеешь ?

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