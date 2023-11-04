«Динамо» нашло усиление атаки в «Оренбурге» за 2 миллиона

Лучше бы оно нашло усиление тренерской позиции. Этот физрук, не на много лучше Йокановича..
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев привлек внимание московского «Динамо».
На переезде 25-летнего футболиста в столицу настаивает Марцел Личка.
Динамовский главный тренер знаком с Воробьевым по совместной работе в «Оренбурге».
Отступные в контракте игрока – 2 миллиона евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.
- Рыночная стоимость форварда – 900 тысяч евро.
- В этом сезоне Воробьев забил 4 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.