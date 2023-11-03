Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» и «Монпелье», 11 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарума, Мукиеле, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими, Угарте, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

«Монпелье»: Лекомт, Силла, Эстев, Куяте, Сако, Ферри, Шотар, Файяд, Саванье, Аль-Тамари, Адамс.

Главный тренер: Мишель Тер-Закарян

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Монпелье»