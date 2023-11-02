Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о том, получал ли предложение о трансфере в «Зенит» в летнее трансферное окно.

«Я сейчас в «Краснодаре» и сконцентрирован на игре в этом клубе. Было ли предложение? Не буду об этом говорить. Сейчас самое главное для меня – говорить о «Краснодаре», – сказал Кордоба.

Колумбиец в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 16 матчей в РПЛ и Кубке России, на его счету 9 голов и 2 передачи.

«Краснодар» занимает первое место в чемпионате России, набрав 28 очков в 13 играх. «Зенит» отстает на два очка и находится на второй позиции.

Российский футбол в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽