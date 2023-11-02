Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

2 ноября 2023, 16:32
19

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о том, получал ли предложение о трансфере в «Зенит» в летнее трансферное окно.

«Я сейчас в «Краснодаре» и сконцентрирован на игре в этом клубе. Было ли предложение? Не буду об этом говорить. Сейчас самое главное для меня – говорить о «Краснодаре», – сказал Кордоба.

  • Колумбиец в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 16 матчей в РПЛ и Кубке России, на его счету 9 голов и 2 передачи.
  • «Краснодар» занимает первое место в чемпионате России, набрав 28 очков в 13 играх. «Зенит» отстает на два очка и находится на второй позиции.

Российский футбол в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽

Еще по теме:
«Краснодар» отправил защитника в Грецию 1
Только две команды РПЛ идут без поражений 1
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кордоба Джон
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1698933867
ой стыдо"бушка стыдо"ба не хотим в зенит кордо"бу ой стыдо"ба стыдоба" на хир нужен кордоба" Гойда!!!))))
Ответить
моэм
1698933911
Вопрос будет ли он игроком Зенита надо задавать газпрому....как захотят , так и будет ....летом ему будет 31 и год до окончания контракта - "товар" по возрасту уже не супер .
Ответить
Дубина
1698934268
Перейдешь в помойку блекло - лазурную сгинешь там)!!!
Ответить
neveldomha
1698936549
Журналюшки теперь всем игрокам Краснодара будут такой вопрос задавать? А вот только Зенит тут при чем?
Ответить
Ziklop
1698938090
Касьера имеется, Кордоба покрепче в контактной борьбе. но не спаситель!
Ответить
Alemann
1698942414
Стоит любому игроку засветиться с положительной стороны, его тут же сватают в Зенит.
Ответить
Главные новости
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
5
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
6
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
5
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Все новости
Все новости
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
21:26
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
6
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
2
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
4
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+