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    • Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

    Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о том, получал ли предложение о трансфере в «Зенит» в летнее трансферное окно.

    «Я сейчас в «Краснодаре» и сконцентрирован на игре в этом клубе. Было ли предложение? Не буду об этом говорить. Сейчас самое главное для меня – говорить о «Краснодаре», – сказал Кордоба.

    • Колумбиец в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 16 матчей в РПЛ и Кубке России, на его счету 9 голов и 2 передачи.
    • «Краснодар» занимает первое место в чемпионате России, набрав 28 очков в 13 играх. «Зенит» отстает на два очка и находится на второй позиции.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2023 16:32
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +12

      полиграф-шариков-google 3 ноября, 07:43

      это тож выпускник из академии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 20:24

      Любят агенты попиарится на Зените, поднять себе цену. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      Alemann 2 ноября, 19:26

      Стоит любому игроку засветиться с положительной стороны, его тут же сватают в Зенит.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид > Alemann 2 ноября, 19:30

      Классика жанра .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5405

      Ziklop 2 ноября, 18:14

      Касьера имеется, Кордоба покрепче в контактной борьбе. но не спаситель!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Ziklop 2 ноября, 18:59

      Одноглазый, ваш спаситель ПРОМКВАС, а так вы помойка помойкой

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5405

      Ziklop > Suvorov71 2 ноября, 20:42

      "ворувус17" не тебе из свиного навоза хрюкать про помойку!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5487

      neveldomha 2 ноября, 17:49

      Журналюшки теперь всем игрокам Краснодара будут такой вопрос задавать? А вот только Зенит тут при чем?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина 2 ноября, 17:11

      Перейдешь в помойку блекло - лазурную сгинешь там)!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1184

      O-kolesov > Дубина 2 ноября, 18:12

      Лучше в поросячую тарасовку

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина > O-kolesov 2 ноября, 18:19

      Зубы почисти - воняет с болота.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1184

      O-kolesov > Дубина 2 ноября, 19:26

      Жду тебя, халдеев не хватает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид > Дубина 2 ноября, 19:31

      Твои зубы - сам и чисти )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина > Айболид 2 ноября, 19:40

      Алкашь молчи! Иди бахни барматухи лучше)))!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид > Дубина 2 ноября, 19:49

      Чё ты там млеешь нечленораздельно ? Лучше хрюкай - так привычнее , за годы проведённые а "бомбе" я уже ваш свинский диалект начал понимать немного .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина > Айболид 2 ноября, 20:14

      А мы только разобрались в помойно - лазурном диалекте(!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид > Дубина 2 ноября, 20:46

      Да не гавкай ты , скажи по человечески .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1184

      O-kolesov > Айболид 2 ноября, 20:55

      Не умеет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина > Айболид 2 ноября, 21:03

      ФФсей стране стыдно за аль-бзянить((!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина > O-kolesov 2 ноября, 21:04

      Грязный похмелился? Бакланом закусывал протухшим???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1184

      O-kolesov > Дубина 2 ноября, 21:06

      захлебнись поросячим поносом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2746

      моэм 2 ноября, 17:05

      Вопрос будет ли он игроком Зенита надо задавать газпрому....как захотят , так и будет ....летом ему будет 31 и год до окончания контракта - "товар" по возрасту уже не супер .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7109

      Давид59 > моэм 2 ноября, 18:09

      Да, возрастной парень. Но, если вспомнить, кого приглашал Зенит, то были среди них и "старички". Маркизио, Ракицкий. Да и тот же Дзюба.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5405

      Ziklop > Давид59 2 ноября, 18:16

      помыв бабок может выйти на первое место, печально что не прогресс команды , а именно освоить в свой карман денег.

      2
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      ...
      Рейтинг: +709

      Alemann > Ziklop 2 ноября, 19:28

      Он давно на первом месте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9046

      Беспонтий 2 ноября, 17:04

      ой стыдо"бушка стыдо"ба
      не хотим в зенит кордо"бу
      ой стыдо"ба стыдоба"
      на хир нужен кордоба"

      Гойда!!!))))

      3
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