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    Аршавина могли не взять на Евро-2008: известна причина

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, что штаб национальной команды допускал возможность не взять нападающего Андрея Аршавина на Евро-2008. Из-за дисквалификации форвард «Зенита» пропустил первые два матча на групповом этапе.

    «Мы долго думали об этом с Гусом [Хиддинком] и [Игорем] Корнеевым. Очень помог Вячеслав Иванович Колосков, у которого были хорошие отношения с УЕФА. Он помог выбить для Аршавина дисквалификацию на два матча, а это было минимальным наказанием. Если бы дисквалифицировали на три игры, исход мог быть другим для Андрея», – сказал Бородюк.

    • На Евро-2008 Россия выиграла бронзовые медали, дойдя до полуфинала.
    • В трех сыгранных матчах Аршавин забил два гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2023 15:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11853

      alex1951 2 ноября, 17:26

      Да ладно..всем было известно,что с Голландии ,Шава зашухарит....поэтому и взяли....))))))))))))))))

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