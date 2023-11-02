Аршавина могли не взять на Евро-2008: известна причина

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, что штаб национальной команды допускал возможность не взять нападающего Андрея Аршавина на Евро-2008. Из-за дисквалификации форвард «Зенита» пропустил первые два матча на групповом этапе.

«Мы долго думали об этом с Гусом [Хиддинком] и [Игорем] Корнеевым. Очень помог Вячеслав Иванович Колосков, у которого были хорошие отношения с УЕФА. Он помог выбить для Аршавина дисквалификацию на два матча, а это было минимальным наказанием. Если бы дисквалифицировали на три игры, исход мог быть другим для Андрея», – сказал Бородюк.