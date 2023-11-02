Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Китай отменил турне клуба Месси

    «Интер Майами» не отправится в китайское турне, запланированное на ноябрь.

    Американская команда должна была сыграть с «Циндао Хайню» (3 ноября) и «Чэнду Жунчэн» (8 ноября).

    Китайцы сами отменили турне клуба Лионеля Месси, сославшись на смерть бывшего премьера Госсовета Ли Кэцяна.

    • «Интер» завершил регулярный чемпионат МЛС 21 октября.
    • У них не будет официальных матчей на протяжении 4 месяцев.
    • Ли Кэцян умер 27 октября от сердечного приступа в возрасте 68 лет.

    Новости по теме
    Экс-футболист сборной Бразилии — об игре против Месси: «Во время матча бил бы по ногам, а после — попросил бы футболку»
    Зидан назвал футболиста, с которым он хотел бы поиграть вместе
    Месси рассказал, кто из «десяток» вдохновлял его в детстве
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 11:21

      Жалко. Китайцы бы кидали мелочь в ноги Месси, а он бы чиканил мяч и пел.
      :)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+