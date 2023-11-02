Китай отменил турне клуба Месси

Жалко. Китайцы бы кидали мелочь в ноги Месси, а он бы чиканил мяч и пел.
:)))
«Интер Майами» не отправится в китайское турне, запланированное на ноябрь.
Американская команда должна была сыграть с «Циндао Хайню» (3 ноября) и «Чэнду Жунчэн» (8 ноября).
Китайцы сами отменили турне клуба Лионеля Месси, сославшись на смерть бывшего премьера Госсовета Ли Кэцяна.
- «Интер» завершил регулярный чемпионат МЛС 21 октября.
- У них не будет официальных матчей на протяжении 4 месяцев.
- Ли Кэцян умер 27 октября от сердечного приступа в возрасте 68 лет.