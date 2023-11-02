Китай отменил турне клуба Месси

«Интер Майами» не отправится в китайское турне, запланированное на ноябрь.

Американская команда должна была сыграть с «Циндао Хайню» (3 ноября) и «Чэнду Жунчэн» (8 ноября).

Китайцы сами отменили турне клуба Лионеля Месси, сославшись на смерть бывшего премьера Госсовета Ли Кэцяна.