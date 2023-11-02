Романцев оценил игру Головина в составе «Монако»

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о выступлениях полузащитника «Монако» Александра Головина во Франции.
– Недавно Александра Головина признали игроком месяца в «Монако», а также включили в символическую сборную топ-5 лиг за неделю от La Gazzetta dello Sport. Как оцените эти события? И подтверждают ли они слова Карпина, который считает, что выступление наших игроков в Европе делает их сильнее?
– Тысячу раз готов подписаться под словами Карпина, которые с ног на голову перевернули некоторые депутаты и репортеры. История с Головиным подтверждает, что Валерий прав.
А то, что сегодня во Франции аплодируют российскому игроку, говорит об уважении к футболу нашей страны. Что по нынешним временам особенно важно.
А разве не вызывает чувство гордости то, что в музее «Манчестер Юнайтед» почетное место отведено Андрею Канчельскису?! Или памятник, который собирались поставить болельщики «Сельты» в центре города своему любимцу Александру Мостовому?
Головин своей игрой тоже дает понять: нас не вычеркнуть! Удачи тебе, Саша!
- 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
- Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.