Романцев оценил игру Головина в составе «Монако»

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о выступлениях полузащитника «Монако» Александра Головина во Франции.

– Недавно Александра Головина признали игроком месяца в «Монако», а также включили в символическую сборную топ-5 лиг за неделю от La Gazzetta dello Sport. Как оцените эти события? И подтверждают ли они слова Карпина, который считает, что выступление наших игроков в Европе делает их сильнее?

– Тысячу раз готов подписаться под словами Карпина, которые с ног на голову перевернули некоторые депутаты и репортеры. История с Головиным подтверждает, что Валерий прав.

А то, что сегодня во Франции аплодируют российскому игроку, говорит об уважении к футболу нашей страны. Что по нынешним временам особенно важно.

А разве не вызывает чувство гордости то, что в музее «Манчестер Юнайтед» почетное место отведено Андрею Канчельскису?! Или памятник, который собирались поставить болельщики «Сельты» в центре города своему любимцу Александру Мостовому?

Головин своей игрой тоже дает понять: нас не вычеркнуть! Удачи тебе, Саша!