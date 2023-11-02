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    Романцев оценил игру Головина в составе «Монако»

    Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о выступлениях полузащитника «Монако» Александра Головина во Франции.

    – Недавно Александра Головина признали игроком месяца в «Монако», а также включили в символическую сборную топ-5 лиг за неделю от La Gazzetta dello Sport. Как оцените эти события? И подтверждают ли они слова Карпина, который считает, что выступление наших игроков в Европе делает их сильнее?

    – Тысячу раз готов подписаться под словами Карпина, которые с ног на голову перевернули некоторые депутаты и репортеры. История с Головиным подтверждает, что Валерий прав.

    А то, что сегодня во Франции аплодируют российскому игроку, говорит об уважении к футболу нашей страны. Что по нынешним временам особенно важно.

    А разве не вызывает чувство гордости то, что в музее «Манчестер Юнайтед» почетное место отведено Андрею Канчельскису?! Или памятник, который собирались поставить болельщики «Сельты» в центре города своему любимцу Александру Мостовому?

    Головин своей игрой тоже дает понять: нас не вычеркнуть! Удачи тебе, Саша!

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
    • Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2023 10:10
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