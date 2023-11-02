10 худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед»

Британский журнал FourFourTwo назвал десятку худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед».

Первое место занял переход Бебе из «Бенфики» в 2010 году. «МЮ» купил игрока Кабо-Верде за 8,8 миллиона евро. Он провел за английский клуб семь матчей, в которых забил два гола.