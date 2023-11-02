10 худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед»

Британский журнал FourFourTwo назвал десятку худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед».
Первое место занял переход Бебе из «Бенфики» в 2010 году. «МЮ» купил игрока Кабо-Верде за 8,8 миллиона евро. Он провел за английский клуб семь матчей, в которых забил два гола.
- Бебе – из «Витории» в 2010 году.
- Поль Погба – из «Ювентуса» в 2016 году.
- Эрик Джемба-Джемба – из «Нанта» в 2003 году.
- Ральф Милн – из «Бристоль Сити» в 1988 году.
- Донни ван де Бек – из «Аякса» в 2020 году.
- Алексис Санчес – из «Арсенала» в 2018 году.
- Гарри Магуайр – из «Лестера» в 2019 году.
- Массимо Таиби – из «Милана» в 1999 году.
- Джейдон Санчо – из «Боруссии» в 2021 году.
- Анхель Ди Мария – из «Реала» в 2014 году.
Источник: FourFourTwo