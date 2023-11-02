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    10 худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед»

    Британский журнал FourFourTwo назвал десятку худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед».

    Первое место занял переход Бебе из «Бенфики» в 2010 году. «МЮ» купил игрока Кабо-Верде за 8,8 миллиона евро. Он провел за английский клуб семь матчей, в которых забил два гола.

    1. Бебе – из «Витории» в 2010 году.
    2. Поль Погба – из «Ювентуса» в 2016 году.
    3. Эрик Джемба-Джемба – из «Нанта» в 2003 году.
    4. Ральф Милн – из «Бристоль Сити» в 1988 году.
    5. Донни ван де Бек – из «Аякса» в 2020 году.
    6. Алексис Санчес – из «Арсенала» в 2018 году.
    7. Гарри Магуайр – из «Лестера» в 2019 году.
    8. Массимо Таиби – из «Милана» в 1999 году.
    9. Джейдон Санчо – из «Боруссии» в 2021 году.
    10. Анхель Ди Мария – из «Реала» в 2014 году.

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    Источник: FourFourTwo

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    02.11.2023 06:43
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