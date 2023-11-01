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    • Агент Дугласа Сантоса допустил зимний уход игрока из «Зенита»

    Агент Дугласа Сантоса допустил зимний уход игрока из «Зенита»

    Тиаго Фрейтас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, не исключил зимний трансфер бразильца.

    «Уход зимой? Каждое трансферное окно многие клубы спрашивают нас о Дугласе, но он все еще выбирает решение оставаться в «Зените». Однако возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока», – сказал Фрейтас.

    • Дуглас в «Зените» с 2019 года.
    • В сезоне РПЛ у него 13 матчей, гол, ассист.
    • Контракт до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    01.11.2023 16:44
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr 2 ноября, 12:55

      "допустил зимний уход игрока" и "возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока", как говорят в Одессе -две большие разницы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат 1 ноября, 20:44

      Это применимо к любому игроку с действующим контрактом. Если игрок хочет уйти, за него платят столько, сколько он стоит, нормальный клуб обязательно такого игрока продаст.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 1 ноября, 20:05

      Ну этот трюк давно известен, чтобы продлить контракт с Зенитом. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19568

      paracetamol 1 ноября, 19:22

      Ну и надо продавать, играть стал хуже как и другие бразилы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 1 ноября, 18:35

      Да кому он нужен с такой зарплатой, будет в помойке до конца своих дней

      2
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      ...
      Рейтинг: +637

      Цугундeр > Suvorov71 1 ноября, 18:57

      Ну , а ты пока в своей приберись. За сутки успеешь? )

      Пользователь забанен до 02.11.2023 18:40
      Причина бана: За мат

      5
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 1 ноября, 18:24

      Абсолютно средний футболист!
      А вот, без Барриоса Зениту будет худо!

      0
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      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > САДЫЧОК 2 ноября, 13:01

      Не, далеко не средний. Играет не хуже бывших левых защитников-легионеров Мареша, Кришито.

      0
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > ilichkadr 2 ноября, 16:15

      Кришито сильнее , только скорости не было

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      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > САДЫЧОК 2 ноября, 16:56

      Ну, на безрыбье и рак рыба.....

      0
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      Рейтинг: +5487

      neveldomha 1 ноября, 17:40

      Тоже самое говорил агент Барриоса перед продлением его контракта. Вообще, по мне футбольный агент все равно, что судья Кригс со слов тётушки Чарли из Бразилии - это такая сволочь !!!

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 1 ноября, 17:35

      Кто ему будет платить 5 млн в Европе кроме мешков, ясен хрен никто

      0
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 1 ноября, 17:21

      Сказал, как в лужу перднул.

      3
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