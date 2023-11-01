Агент Дугласа Сантоса допустил зимний уход игрока из «Зенита»

Тиаго Фрейтас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, не исключил зимний трансфер бразильца.

«Уход зимой? Каждое трансферное окно многие клубы спрашивают нас о Дугласе, но он все еще выбирает решение оставаться в «Зените». Однако возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока», – сказал Фрейтас.