Агент Дугласа Сантоса допустил зимний уход игрока из «Зенита»

"допустил зимний уход игрока" и "возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока", как говорят в Одессе -две большие разницы.
Тиаго Фрейтас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, не исключил зимний трансфер бразильца.
«Уход зимой? Каждое трансферное окно многие клубы спрашивают нас о Дугласе, но он все еще выбирает решение оставаться в «Зените». Однако возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока», – сказал Фрейтас.
- Дуглас в «Зените» с 2019 года.
- В сезоне РПЛ у него 13 матчей, гол, ассист.
- Контракт до 2026 года.