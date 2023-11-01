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    Мостовой: «Очень жаль, что «Спартак» тренирует Абаскаль»

    Бывшему спартаковцу Александру Мостовому не нравится, что клуб возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

    «А что сейчас говорить о результатах «Спартака»? Все идет своим чередом, ничего не меняется. «Спартак» одну игру выиграет и все, а потом в паре матчей отскочит, как это было против «Сочи» или ЦСКА. Поэтому они и держатся наверху, и не важно, кто будет тренером команды.

    «Спартак» – самый популярный клуб России, народная команда. Но очень жаль, что такие люди, как Абаскаль, тренируют команду. Непонятно, как попадают, а потом еще и умничают. Своих не ценим, не уважаем», – недоволен Мостовой.

    • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
    • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
    • Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2023 15:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6595

      ySS 1 ноября, 18:33

      Мне тоже жаль, полтора сезона ниочём...

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      Рейтинг: +13508

      Вомбат > ySS 2 ноября, 13:46

      Абаскаль потенциально хороший тренер, просто малоопытный. Сейчас у него синдром второго сезона. Еще он не понимает кое-каких вещей. Например, если ему сказать, что у Денисова зенитовская карма, и его нельзя было брать в основу, он это не воспримет. Хотя для меня очевидно, что после событий 1996 года воспитанник академии Зенита не должен играть за Спартак. За другие команды пожалуйста, но не за Спартак. Вот и вчера Спартак играл лучше, но проиграл из-за автогола Денисова и незабитого пенальти Соболева. Но Соболев в Спартаке, в целом, на своем месте, а Денисов нет. Его надо продавать. Покупатели найдутся.

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      Рейтинг: +12138

      ivany4 1 ноября, 17:06

      Мысли кончились, а денежек хочется. Вот и переливает из пустого в порожнее.
      Можно спокойно сидеть на вершине завоеваний и успехов, и наслаждаться окружающим видом. Но если зависть тебя одолеет, то короток твой путь в грязное ущелье стебе подобными. Мудрость не помню чья.

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      Рейтинг: +84

      OtVinta 1 ноября, 16:19

      Да дайте уже Мостовому потренировать Спартак

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > OtVinta 1 ноября, 18:11

      А если он каждый день будет рассказывать про свои сексуальные проблемы, ты ему свою жену предложишь ??? )))

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      Рейтинг: +84

      OtVinta > VVM1964 1 ноября, 18:44

      Твою предложу, а если она не справится-то и твою маму. Чушь не пиши , чепу..шило!!!

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > OtVinta 1 ноября, 22:51

      Т.е дать Мостовому потренировать Спартак это разумное предложение ??? - Ну и кто из нас че*ушило ?

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