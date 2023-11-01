Мостовой: «Очень жаль, что «Спартак» тренирует Абаскаль»

Бывшему спартаковцу Александру Мостовому не нравится, что клуб возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

«А что сейчас говорить о результатах «Спартака»? Все идет своим чередом, ничего не меняется. «Спартак» одну игру выиграет и все, а потом в паре матчей отскочит, как это было против «Сочи» или ЦСКА. Поэтому они и держатся наверху, и не важно, кто будет тренером команды.

«Спартак» – самый популярный клуб России, народная команда. Но очень жаль, что такие люди, как Абаскаль, тренируют команду. Непонятно, как попадают, а потом еще и умничают. Своих не ценим, не уважаем», – недоволен Мостовой.