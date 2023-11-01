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    • Личка назвал игрока «Спартака», которого пригласил бы в «Динамо»

    Личка назвал игрока «Спартака», которого пригласил бы в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хотел бы видеть в команде игрока «Спартака».

    «Позвал бы Антона Зиньковского – он быстрый и маленький – на фланг его!» – сказал Марцел.

    • 27-летний Зиньковский стоит 4 миллиона евро.
    • У него контракт до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ у Зиньковского 12 матчей без результативных действий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2023 14:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5983

      neim 1 ноября, 21:08

      Чтобы хотеть кого-то видеть у себя в команде, надо сначала самому что-то показать. А Личка пока только языком чешет, а результата нет.

      1
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      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak 1 ноября, 15:31

      Он своё отрабатывает (зарабатывает)

      1
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 14:44

      Торг уместен.

      1
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > Алексей З 1 ноября, 14:58

      Нет.
      Зиньковский очень сильный футболист, но Абаскаль видит что он по какой то причине и это плохо не дорабатывает( надеюсь не в сговоре с дубиной Соболевым и компани)

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      ...
      Рейтинг: +17241

      Алексей З > САДЫЧОК 1 ноября, 15:45

      Вы можете выделить какую-нибудь игру , где действия ( не эпизоды) Зины сильно повлияли на результат ?
      Я такого не помню.
      По -мне так сильно переоценённый игрок , который уже сейчас, с переездом в Москву в Спартак , считает что жизнь удалась и можно больше внимание уделять своему стилисту , имиджу и меньше проявлять себя на поле.

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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > Алексей З 1 ноября, 16:25

      Он быстрый, отличные навесы , пасы , продвижения вперед , видит поле , энергичный , отличный удар, может играть на другом фланге.
      Минус единоборства.

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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > САДЫЧОК 1 ноября, 16:48

      Может...
      Только где это показывает ?

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      Рейтинг: +3636

      alefreddy > САДЫЧОК 1 ноября, 17:10

      да что то керосин у него закончился надо ждать дозаправки

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