Личка назвал игрока «Спартака», которого пригласил бы в «Динамо»

Чтобы хотеть кого-то видеть у себя в команде, надо сначала самому что-то показать. А Личка пока только языком чешет, а результата нет.
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хотел бы видеть в команде игрока «Спартака».
«Позвал бы Антона Зиньковского – он быстрый и маленький – на фланг его!» – сказал Марцел.
- 27-летний Зиньковский стоит 4 миллиона евро.
- У него контракт до 2027 года.
- В сезоне РПЛ у Зиньковского 12 матчей без результативных действий.
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