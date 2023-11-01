Личка назвал игрока «Спартака», которого пригласил бы в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хотел бы видеть в команде игрока «Спартака».

«Позвал бы Антона Зиньковского – он быстрый и маленький – на фланг его!» – сказал Марцел.

27-летний Зиньковский стоит 4 миллиона евро.

У него контракт до 2027 года.

В сезоне РПЛ у Зиньковского 12 матчей без результативных действий.

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