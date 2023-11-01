Защитник «Зенита» Чистяков назвал лучшего футболиста планеты  

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил справедливость вручения нападающему «Интер Майами» Лионеля Месси «Золотого мяча» в восьмой раз.
«Я считаю полностью справедливым то, что Месси получил «Золотой мяч». Он – лучший игрок на планете Земля. Я его фанат», – сказал Чистяков.
- В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем премии. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
- Он стал лидером по количеству подобных наград
- На счету аргентинца 21 гол и 20 результативных передач в 41 встрече за «ПСЖ» и золото чемпионата мира в сезоне-2022/2023.
Источник: «Чемпионат»