Защитник «Зенита» Чистяков назвал лучшего футболиста планеты  

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил справедливость вручения нападающему «Интер Майами» Лионеля Месси «Золотого мяча» в восьмой раз.

«Я считаю полностью справедливым то, что Месси получил «Золотой мяч». Он – лучший игрок на планете Земля. Я его фанат», – сказал Чистяков.