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    • Защитник «Зенита» Чистяков назвал лучшего футболиста планеты  

    Защитник «Зенита» Чистяков назвал лучшего футболиста планеты  

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил справедливость вручения нападающему «Интер Майами» Лионеля Месси «Золотого мяча» в восьмой раз.

    «Я считаю полностью справедливым то, что Месси получил «Золотой мяч». Он – лучший игрок на планете Земля. Я его фанат», – сказал Чистяков.

    • В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем премии. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
    • Он стал лидером по количеству подобных наград
    • На счету аргентинца 21 гол и 20 результативных передач в 41 встрече за «ПСЖ» и золото чемпионата мира в сезоне-2022/2023.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2023 09:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 1 ноября, 19:16

      Чистяков не просто плохой футболист, но ещё и очень глупый.

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      Рейтинг: +31

      Dusheguboff 1 ноября, 10:58

      Всё по делу

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