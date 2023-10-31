Аршавин рассказал, зачем ездил в Англию

Андрей Аршавин раскрыл цель своей поездки в Англию неделю назад.

Зенитовец побывал на лондонском дерби между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» (2:0).

Экс-игрок сборной России выступал в АПЛ за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

– На прошлой неделе вы ездили в Англию. Сгоняли чисто посмотреть футбол?

– В целом ездил не по футбольным причинам, хотя один матч я все же посетил. Просто моей дочке дали визу, которая привязана ко мне. Не понял, почему так – видимо, в связи с нынешней обстановкой. Она не могла полететь одна, дважды просила меня съездить с ней. И я, наконец, нашел время.

– Как отдохнули?

– У нас была насыщенная культурная программа. Сходили на два мюзикла: «Мамма Мия» и «Фантом Оперы». Посмотрели фильм «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо и Де Ниро. Фильм шел три часа – я блин чуть не умер на нем! До этого смотрел «Оппенгеймера», который шел столько же, но на русском. А здесь – три часа английского!

– На футбол ходить интереснее?

– Был интересен не столько футбол, сколько путь на стадион. Это целое путешествие: сначала надо ехать на метро, затем пересаживаться на электричку. Тимур Журавель даже скинул мне расписание поездов, чтобы мы могли пораньше уйти со стадиона и успеть обратно в Лондон.

Кстати, когда играл в «Арсенале», моим детям нравилось ездить на лондонском метро. С тех пор ситуация не изменилась – такой путь Яна восприняла с большим энтузиазмом и удовольствием.

– Фанаты «Тоттенхэма» узнали?

– Нет, даже на стадионе никто не подошел. Да в наполненной электричке тоже.

– А на улицах города?

– Такие были, но это удивительно.

– Почему?

– Это были менты.