Геркус: «К чему Месси восьмой «Золотой мяч»?»

Илья Геркус счел странным вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.

В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

8 «Золотых мячей» у одного футболиста – это абсолютный рекорд.

«По мне, любое многократное награждение – уже спорно. Например, Нобелевскую премию вручают один раз. Поэтому восьмикратное награждение – это лично для меня немного странно.

Все уже всe поняли про Месси. К чему ему восьмой «Золотой мяч»? Его это никак дополнительно не возвеличивает, а награду обесценивает», – сказал Геркус.