Геркус: «К чему Месси восьмой «Золотой мяч»?»

Илья Геркус счел странным вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».
- Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.
- В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
- 8 «Золотых мячей» у одного футболиста – это абсолютный рекорд.
«По мне, любое многократное награждение – уже спорно. Например, Нобелевскую премию вручают один раз. Поэтому восьмикратное награждение – это лично для меня немного странно.
Все уже всe поняли про Месси. К чему ему восьмой «Золотой мяч»? Его это никак дополнительно не возвеличивает, а награду обесценивает», – сказал Геркус.
Источник: «Чемпионат»