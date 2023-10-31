Стало известно, когда суд рассмотрит дело Промеса о контрабанде наркотиков

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес узнает вердикт по делу о контрабанде наркотиков в следующем году.

Слушания по существу криминального производства запланированы на 24 января.

В Нидерландах ожидают, что футболист на судебном заседании присутствовать не будет.