Стало известно, когда суд рассмотрит дело Промеса о контрабанде наркотиков

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес узнает вердикт по делу о контрабанде наркотиков в следующем году.
Слушания по существу криминального производства запланированы на 24 января.
В Нидерландах ожидают, что футболист на судебном заседании присутствовать не будет.
- Сейчас Промес травмирован.
- Сообщалось, что спартаковец связан с наркоторговцем Питом Уортелом.
- В 2020 году полиция перехватила в бельгийском порту две партии наркотиков общим весом почти в 1,5 тонны, якобы принадлежащие Квинси и его сообщнику.
Источник: «Чемпионат»