Лаутаро Мартинес сказал, кто помешал Месси выиграть 15 «Золотых мячей»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о противостоянии его соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«[Месси] пришлось разделить эту эпоху с Криштиану Роналду. Иначе он выиграл бы 15 «Золотых мячей», – сказал Мартинес.

В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.

Криштиану Роналду не было в числе номинантов этого года, но ранее он выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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