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  • Лаутаро Мартинес сказал, кто помешал Месси выиграть 15 «Золотых мячей»

Лаутаро Мартинес сказал, кто помешал Месси выиграть 15 «Золотых мячей»

31 октября 2023, 13:19
6

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о противостоянии его соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«[Месси] пришлось разделить эту эпоху с Криштиану Роналду. Иначе он выиграл бы 15 «Золотых мячей», – сказал Мартинес.

  • В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
  • Криштиану Роналду не было в числе номинантов этого года, но ранее он выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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Источник: Goal.com
Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Мартинес Лаутаро
Комментарии (6)
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baggio80
1698747899
Месси не одного мяча не выиграл ему их просто отдали если уж на то пошло его реальных всего только тря мяча заслуженных
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Alejandrrro
1698748303
Да кому нужны эти мячи, хоть 30 Месси их отдайте, всем давно понятно что это необъективная награда, ценность которой падает каждый год
Ответить
Maxi_7
1698752106
По-моему у кого-то проблемы с математикой)
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XWC
1698834515
Я лишь могу поздравить Лионеля Месси с очередной покупкой золотового мяча
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Real Expert
1699203358
На самом деле, Месси обычный игрок, уровня Бернарду Силвы... Никакими действиями на поле за всю карьеру не запомнился... Таких дрибблеров, распасовщиков, завершителей, плеймекоров в одном лице, с абсолютными рекордными показателями в каждом из этих умений всегда было много... Да и вообще он просто в пустые ворота всë время добивал... И у него самый влиятельный агент в футбольном мире, который ему покупает награды и острова...
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