Санчо задумался о возможности примирения с тен Хагом

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не исключает возможности помириться с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Об этом сообщил журналист Sky Sports Дармеш Шет. По его данным, в настоящее время ситуация остается прежней. Санчо по-прежнему тренируется в одиночку, но чувствует себя хорошо, насколько это возможно в данной ситуации.

Конфликт между Санчо и тен Хагом возник после того, как вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). Тренер объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален, а 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.