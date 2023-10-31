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  • Иванисеня рассказал о мотивации «Крыльев» на матч с «Зенитом»

Иванисеня рассказал о мотивации «Крыльев» на матч с «Зенитом»

31 октября 2023, 10:34
1

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал о настрое на предстоящий матч Кубка России против «Зенита», который не будет иметь для самарцев турнирного значения.

«Настрой – обязательно победить. Если обыграть «Зенит», то у команды будет гарантированный эмоциональный подъeм. Кроме этого, многие ребята, которым не хватает игровой практики, получат еe. Они сильно настраиваются на этот матч. Он точно не будет проходным.

Какие ожидания от следующего матча с лидером РПЛ «Краснодаром»? О шансах пока рано говорить. Сначала у нас «Зенит», а потом начнем подготовку к «Краснодару», разберем соперника. Ближе к матчу будет понятнее. В целом, мы всегда выходим на поле только за победой», – сказал Иванисеня.

  • Перед последним туром группового этапа Фонбет – Кубка России «Зенит» лидирует в своем квартете с 11 очками, гарантировав себе место в плей-офф Пути РПЛ. У «Балтики» 9 баллов, у «Ахмата» 7, у «Крыльев Советов» – 3.
  • Встреча в Санкт-Петербурге начнется 31 октября в 19:30 по московскому времени.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Кубок Крылья Советов Зенит Краснодар Иванисеня Дмитрий
Комментарии (1)
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АКС-74У
1698750456
Мотивация одна, - дать поиграть тем, кто мало играет и кто восстанавливает игровые кондиции. Кто-то из молодежи выйдет наверняка.
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