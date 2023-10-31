Иванисеня рассказал о мотивации «Крыльев» на матч с «Зенитом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал о настрое на предстоящий матч Кубка России против «Зенита», который не будет иметь для самарцев турнирного значения.

«Настрой – обязательно победить. Если обыграть «Зенит», то у команды будет гарантированный эмоциональный подъeм. Кроме этого, многие ребята, которым не хватает игровой практики, получат еe. Они сильно настраиваются на этот матч. Он точно не будет проходным.

Какие ожидания от следующего матча с лидером РПЛ «Краснодаром»? О шансах пока рано говорить. Сначала у нас «Зенит», а потом начнем подготовку к «Краснодару», разберем соперника. Ближе к матчу будет понятнее. В целом, мы всегда выходим на поле только за победой», – сказал Иванисеня.