Медиаклуб Джикии и Соболева прекратил существование

Президент Медиалиги Николай Осипов подтвердил ликвидацию «Бей Беги».
«Команда распалась. Ее не будет в следующем сезоне, потому что команда перестала существовать.
Возродиться она может, если Георгий [Джикия] и Иракли [Саная] захотят продолжать заниматься медиафутболом.
Насколько я знаю, Саня [Соболев] перегорел», – рассказал Осипов.
- «Бей Беги» создали летом 2022 года.
- Команда успела поучаствовать в МКС-2022, а также 2-м, 3-м и 4-м сезоне Медиалиги.
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Источник: Sports.ru