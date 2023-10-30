Медиаклуб Джикии и Соболева прекратил существование

Президент Медиалиги Николай Осипов подтвердил ликвидацию «Бей Беги».

«Команда распалась. Ее не будет в следующем сезоне, потому что команда перестала существовать.

Возродиться она может, если Георгий [Джикия] и Иракли [Саная] захотят продолжать заниматься медиафутболом.

Насколько я знаю, Саня [Соболев] перегорел», – рассказал Осипов.

«Бей Беги» создали летом 2022 года.

Команда успела поучаствовать в МКС-2022, а также 2-м, 3-м и 4-м сезоне Медиалиги.

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