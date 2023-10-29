В воскресенье, 29 октября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Англии по футболу и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хаага идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Команда в девяти матчах чемпионата страны выиграла пять встреч, но при этом проиграла четыре поражения. «Манчестер Юнайтед» наколотил 11 голов, но при этом проиграл 13 матчей.

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет пять очков. «Тоттенхэм» в девяти матчах чемпионата Англии выиграл семь поединков, но при этом проиграл две встречи. Команда забила 19 голов и пропустила 7 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 191 матч, в которых «Манчестер Юнайтед» побеждал в 79 встречах, а «Манчестер Сити» выигрывал в 59 матчах.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед», несмотря на домашний статус матча, выглядит аутсайдером предстоящей встречи. Подопечные тен Хаага со скрипом вкатываются в новый сезон и вряд ли смогут совладать с «Манчестер Сити». Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.70).