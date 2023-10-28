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    • РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1), отставание от 1-го места – 2 очка

    РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1), отставание от 1-го места – 2 очка

    «Зенит» в 13-м туре РПЛ победил «Ахмат». Грозненцы забили первыми, но преимущество упустили.

    Петербуржцы отстают от первого места на два очка. «Ахмат» расположился в зоне переходных встреч.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Конате, 24; 1:1 – Сергеев, 32; 2:1 – Кассьерра, 37.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии47
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 5 минут назад

      Волевая победа. Всех наших болел поздравлю. Но ложку дёгтя всё же подкину. Игра Зенита стала прагматичной, валидольной. Удержание счёта против не самых сильных клубов стало нормой. Печально.

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      Рейтинг: +15040

      Skull_Boy 35 минут назад

      А точно клуб из России был с 9ю иностранцами, позорище

      0
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      Рейтинг: +2998

      волчарик > Skull_Boy 24 минуты назад

      Позорище,что за такое бабло свои обленились.

      0
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      Рейтинг: +91

      СПбМерлин 59 минут назад

      Восторгаться особо нечем - но поздравить с победой стоит! Зениту и его болельщикам очки нужны. Но, как всегда, нежелание "переработать". Ахмату не повезло, что забили в начале игры.

      2
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      Рейтинг: +4859

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Субботний вечер удался. Зенит положил 3 очка в чемпионскую копилку. Хряков деклассировали воронежцы. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +35981

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 48 минут назад

      Второй факт ( с формулировкой я бы поспорил ) для тебя основной и это лучшая для тебя характеристика (

      0
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      Рейтинг: +1100

      O-kolesov 1 час назад

      С Победой ЗЕНИТ !!!!

      3
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      Рейтинг: +13453

      Вомбат 1 час назад

      Трудовая победа Зенита. Игра не отпускала до финального свистка. После гола Ахмата Зенит, начавший матч традиционно плохо, заиграл по-настоящему. Борьба, высокие скорости, отличные голы. Но футбол так и остался невысокого качества. Потому что Эракович на фланге играть не может, Вендел почему-то нервничал и терял мячи, Клаудиньо почему-то не отдавал, когда надо было, а пускался в обводку, Алип - не уровень Зенита, а Касьерре с Сергеевым, а потом с Мостовым не хватало взаимопонимания. Ахмат же играл наилучшим для себя образом, на все свои 100%, но в концовке, как обычно, ему не хватило сил.

      5
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      Рейтинг: +7911

      Semenycch > Вомбат 1 час назад

      Хороший у Вас анализ матча, но есть тезисы с которыми я не согласен. Алип играет очень прилично, он уровень Зенита. Эракович очень нужен Зениту, потому что команде не хватает массы тела отдельных игроков для борьбы в воздухе и при борьбе плечо в плечо. Сергей Богданович вынужден ставить Эраковича на фланг, другого варианта нет. Сергеев с Касьеррой понимают друг друга не идеально, но вполне прилично. Они в матче часто менялись местами и сбалансированно старались разорвать оборону соперника. Мостовой хорош, ждем когда он сможет выходить на весь матч. А Барриос в этой игре был просто великолепен!
      Чего явно не хватает Зениту это физической готовности поддерживать высокий темп. Не хватает подготовки в летней предсезонке!

      2
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      Рейтинг: +19510

      paracetamol 1 час назад

      Играли хорошо только 5 минут. Но этого хватило. Куда катится наш чемпионат?

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      Рейтинг: +13453

      Вомбат > paracetamol 1 час назад

      Только что заметили? Он туда катится уже 5 лет. Напоминаю, в 2018 году РПЛ была в Европе 7-й по рейтингу (в 2006-2017 вообще 6-й), а сейчас РПЛ в УЕФА 22-я. И бан тут не главное. Весной 2022 лига уже была 12-й. Не было бы бана, РПЛ была бы где-то на 15-16-м месте, не выше.

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      Рейтинг: +456

      Bez Imeni > Вомбат 48 минут назад

      Что имеем то имеем

      0
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      Рейтинг: +109

      нБратишка 1 час назад

      Это была славная охота.

      4
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      Рейтинг: +1107

      S.K.V. 1 час назад

      Зенит с победой !!! У Ахмата понравился Конате......

      5
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      Рейтинг: +8399

      BarStep 1 час назад

      Игра не совсем и не у всех получилась. Спасибо команде за характер. Учитывая, что Ахмат традиционно неудобный и сложный для нас соперник (причем в любом его состоянии) - эта победа вдвойне радует..

      8
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