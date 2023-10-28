РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1), отставание от 1-го места – 2 очка

«Зенит» в 13-м туре РПЛ победил «Ахмат». Грозненцы забили первыми, но преимущество упустили.

Петербуржцы отстают от первого места на два очка. «Ахмат» расположился в зоне переходных встреч.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Конате, 24; 1:1 – Сергеев, 32; 2:1 – Кассьерра, 37.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ