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    Мостовой определил фаворита в матче ЦСКА – «Краснодар»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от игры 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

    «Сейчас «Краснодар» теряет очки там, где это вообще не нужно. Уверенность из-за этого чуть уходит, но все равно это команда выглядит как претендент на медали. В матче с ЦСКА ошибаться никак нельзя, мы видим, что «Зенит» уже догоняет «быков».

    Думаю, «Краснодар» – фаворит в этой игре, так как у ЦСКА будет отсутствовать ряд ключевых игроков. В атаке «Краснодар» индивидуально очень силен. Но матч будет в Москве, им будет нелегко», – заявил Мостовой.

    • ЦСКА примет «Краснодар» в воскресенье в 19:30 мск.
    • Команды занимают 7-е и 1-е места в таблице РПЛ соответственно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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