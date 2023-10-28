«Зенит» уточнил данные о сроках восстановления Фернандеса

я уже уверен что в Зените поняли что зря его подписали но сказать об этом открыто мочи не хватает
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость, что Марио Фернандес выбыл до конца года.
«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», – заявил Медведев.
- Бразилец не играет с 30 сентября.
- У него проблемы с коленом.
- В этом сезоне 33-летний Марио провел за «Зенит» 12 матчей без голевых действий.