Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    «Зенит» уточнил данные о сроках восстановления Фернандеса

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость, что Марио Фернандес выбыл до конца года.

    «Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», – заявил Медведев.

    • Бразилец не играет с 30 сентября.
    • У него проблемы с коленом.
    • В этом сезоне 33-летний Марио провел за «Зенит» 12 матчей без голевых действий.

    Новости по теме
    Марио Фернандес больше не сыграет за «Зенит» в 2023 году 6
    Опубликованы фото новорожденного сына Марио Фернандеса 3
    В «Зените» рассказали о ходе восстановления Фернандеса 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 1 час назад

      я уже уверен что в Зените поняли что зря его подписали но сказать об этом открыто мочи не хватает

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+