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    • В Госдуме отреагировали на идею включить белорусские клубы в РПЛ

    В Госдуме отреагировали на идею включить белорусские клубы в РПЛ

    Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

    «Интересное предложение. Можно посмотреть на участие белорусских клубов в РПЛ. Там есть сильные команды», – сказал Жуков.

    • Белорусские клубы, в отличие от российских, не отстранены от еврокубков.
    • Сборная Белоруссии участвует в официальных матчах.
    • В чемпионате Белоруссии лидирует минское «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2023 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19491

      paracetamol 3 часа назад

      Надо создать Евразийскую лигу чемпионов, или Лигу чемпионов стран БРИКС, а не нести чепуху. Вот это будет дело!

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