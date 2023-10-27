В Госдуме отреагировали на идею включить белорусские клубы в РПЛ

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

«Интересное предложение. Можно посмотреть на участие белорусских клубов в РПЛ. Там есть сильные команды», – сказал Жуков.