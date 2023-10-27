В Госдуме отреагировали на идею включить белорусские клубы в РПЛ

Надо создать Евразийскую лигу чемпионов, или Лигу чемпионов стран БРИКС, а не нести чепуху. Вот это будет дело!
Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.
«Интересное предложение. Можно посмотреть на участие белорусских клубов в РПЛ. Там есть сильные команды», – сказал Жуков.
- Белорусские клубы, в отличие от российских, не отстранены от еврокубков.
- Сборная Белоруссии участвует в официальных матчах.
- В чемпионате Белоруссии лидирует минское «Динамо».